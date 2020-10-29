〈台股盤後〉防疫、資產股逆紅 大盤下挫130點失守季線

受到美股大跌影響，台股今 (29) 日開低直接摜破 12750 季線關鍵支撐，早盤一度重挫超過 200 點，隨後低接買盤介入，盤面上以防疫概念股、資產股表現相對搶眼，終場加權指數下跌 130.84 點、收在 12622.91 點，成交量 1865.99 點。

蘋概三王全數收低，台積電跌 1.57%，收在 437 元，鴻海則小跌 0.38%，守住 78 元，大立光最疲弱，下挫 2.09%，以 3035 元作收，一舉失守 10 日線。原本早盤開低的面板雙虎、聯發科、聯電、南電等都開低走高收紅。

由於歐洲疫情快速飆升，德法兩國再現封城，防疫概念再度升高，毛寶亮燈收漲停，恆大勁揚超過 7%，美德醫療 - DR、熱映、易威、亞諾法、天良、南六、康那香等都上漲超過 1-4% 不等。

今天股匯脫鉤，新台幣大升超過 3 角，資產股也逆勢上揚，新纖、泰豐、利華、中石化、味王、國產、大同、南僑、南港等都收紅。

整體來說，台股盤中隨著美期指、及亞洲盤走揚，收斂跌幅，但季線仍未收復，歐美疫情嚴峻及美國總統大選的變數仍會使大盤面臨震盪，投資人宜嚴控投資風險，但在資金寬鬆的環境下，也不需要到過度恐慌，預期下跌有限，還是以大區間震盪為主。