泰財政部上調今年GDP預期 仍創下史上新低

泰國財政部在週四 (29 日) 表示，由於政府的經濟刺激措施減輕了新冠肺炎 (COVID-19) 疫情所帶來的衝擊，上調了泰國今年經濟成長預期至萎縮 7.7%。

泰國財政政策顧問兼經濟部副發言人 Pornchai Thiraveja 表示，在疫情的衝擊下，貿易和旅遊業遭受嚴重衝擊，泰國經濟預期將在 2020 年萎縮 7.7%，不過好於先前預期的萎縮 8.5%。

儘管如此，修改後的預測仍使泰國經濟步入有史以來最差的表現，甚至超過了亞洲金融危機時期的萎縮 7.6% 收縮。該部也預測 2021 年國內生產總值 (GDP) 將成長 4.5%。

泰國主要以旅遊業作為重要經濟引擎，然而，全球防疫相關的旅遊限制，使得當地旅遊業遭受重創，泰國旅遊協會 (Tourism Council of Thailand) 主席 Chairat Trirattanajarasporn 曾預期，在今年下半年，泰國將有高達三分之一的旅遊業運營商面臨流動性枯竭的問題，並可能將永久倒閉。

泰國旅遊業協會預測，在 2020 年，來自外國遊客的營收也將從去年的 2.2 兆泰銖大幅下降至僅約 6000 億泰銖。

泰國央行也預測，今年預期將只有約 800 萬名外國遊客，年減 80%。此外，受疫情衝擊，泰國今年 GDP 預估將大跌 7.8%，但好於先前預測的 8.1%，創史上新高跌幅。而經濟要重新恢復到疫情前的水平，可能將需要兩年時間。