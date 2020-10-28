八貫明年營收、獲利拚成長1成 擴廠效益下半年顯現

八貫 (1342-TE) 將在 11 月底前掛牌上市，八貫表示，今年營收有信心超越去年，可望再創新高，明年營收與獲利挑戰成長 1 成，為因應需求，八貫也將在宜蘭擴廠，擴產效益將於明年下半年顯現。

八貫資本額為新台幣 6.2 億元，專精開發及生產環保材料 TPU 機能性布料應用產品，是全球少數擁有二次加工 (皮布料事業群) 與三次加工 (成品組件事業群) 的廠商，位居產業供應鏈中、下游市場。

八貫主攻與生命安全有關的醫療、戶外及航太救生等高階利基型市場，因高階產品需要通過多項嚴格認證，具有生命週期長、不輕易更動供應商的特性。從產品營收比重來看，前三季醫療營收比重 43%，戶外 44%，航太救生 9%，工業 4%，其中又以醫療產品線毛利率最佳。

八貫表示，今年因疫情大幅帶動各式醫療級氣墊床及機能性布料出貨成長，醫療需求方面，從客戶目前給的預測來看，對明年沒有看淡的理由；戶外需求方面，第三季出貨已恢復疫情發生前的水平，加上新品將陸續量產，明年出貨動能可期。

八貫目前機能性布料產能利用率達 7 成，成品組件廠產能滿載，為因應既有產品及新品需求將進行擴廠，已斥資近 4 億元在宜蘭龍德工業區興建占地 3000 坪新廠區，預計明年第一季進行搬廠認證，第二季可望進入量產，擴廠效益將於下半年顯現。

未來在醫療產品方面，八貫將從醫院高端醫療床延伸至居家照護，目前居家照護市場規模是醫療產品產值的 6 倍；戶外產品方面，朝輕量、複合式布料發展，加上美中貿易轉單效益，原有客戶已明顯提升明年下單數量。

此外，八貫佈局航太救生領域將開花結果，航空救命筏頂蓬機能性布料、航空逃生滑梯已於今年通過認證，雖因疫情遞延出貨，但年底前仍將小量出貨，未來可望逐步放量。

八貫 2017 與 2018 年 EPS 分別為 3.49 及 3.79 元，去年營收 14.43 億元，稅後純益 1.81 億元，均寫下成立以來新高，每股純益 3.08 元。今年前三季營收為 11.56 億元，每股純益 2.65 元。

八貫表示，今年營收有信心超越去年表現，明年營收與獲利挑戰較今年成長 1 成。法人估，八貫今年營收可望突破 15 億元，再創新高，EPS 將上看 3.2 元。