八貫今年營運強 年底前可望掛牌轉上市

八貫 (1342-TE) 去年營收、獲利均創新高，今年以來受惠醫療訂單需求增溫，營運持續成長，公司已向證交所遞件申請上市，可望於年底前掛牌。

八貫資本額 6.2 億元，為全球唯一同時擁有 TPU (熱可塑性聚氨酯彈性體) 二次加工、三次加工技術及產能的機能性布料大廠，可提供客戶從開發設計至終端產品生產製造的一站式服務，專攻醫療、救生、戶外及航太等高階利基市場，主要客戶皆為歐美一線品牌大廠。

目前歐美一線醫療用品大廠，如 Hill-Rom Holdings、Arjohuntleigh、 Getinge Group 及 Winncare France，皆為八貫長期客戶。

今年以來，全球受肺炎疫情影響，帶動八貫醫療產品需求大幅成長，其中以醫療等級氣墊床業績增幅最明顯。整體而言，八貫表示，歐美客戶拉貨力道強勁，醫療產品營收可望大幅提升，隨著歐美各國陸續恢復經濟活動，在醫療訂單增溫與復工商機加持下，對今年營運正向看待。

八貫目前擁有皮布料及成品組件兩大廠區，目前機能性布料月產量為 120 萬碼、成品部分也有 3 萬床睡墊 / 床墊，及 20 萬組管材產能。受惠肺炎疫情帶動醫療產品訂單增溫，5 月起成品組件產能已滿載，近來並斥資近 4 億元在宜蘭龍德工業區興建 3000 坪新廠區，導入智慧化高周波產線，預計明年下半年量產。

八貫去年下半年登錄興櫃，去年營收、獲利均創新高，且由於產品專攻高端利基市場，每年平均毛利率均超過 23％，隨著產品組合優化，去年毛利率達 24.83％，稅後純益 1.81 億元，年增 13.1%，每股純益 3.08 元，創新高。今年第 1 季毛利率再攀升至 26%，稅後純益達 0.59 億元，EPS 為 0.97 元。