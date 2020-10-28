國光生與疾管署簽訂新冠疫苗補助計畫 獲4.58億元補助金

國光生 (4142-TW) 今 (28) 日宣布，與疾管署簽訂「研發 COVID-19 疫苗」補助計畫合約，將獲 4.58 億元補助經費，疾管署將依照臨床試驗進度，逐項給予核撥經費。

國光生指出，今年 8 月向疾管署申請 COVID-19 次單位疫苗開發計畫，經疾管署審查後，獲得 4.58 億元補助金，雙方今日完成計畫契約書簽定，疾管署將依第一、二期臨床試驗進度完成時間，逐項給予核撥經費。

國光生表示，今年 8 月 17 日取得衛福部食藥署有條件核准第一期臨床試驗計畫；8 月 24 日在台大醫院正式收納受試者、收案施打，目前一期臨床試驗計畫持續進行中。

國光生是繼高端疫苗 (6547-TW)、聯亞分別取得 4.7 億元、4.3 億元補助金後，第 3 家取得補助金的業者。國光生認為，今年營運除有補助金入帳外，與荷蘭商 Crucell 的合約糾紛已和解，本季將取得大筆和解金，加上本業流感疫苗出貨顯著成長，業內外收益挹注下，全年將可順利達陣轉盈目標。

據國光生規劃，預計 10 月底前完成收案約 70 人，觀察安全性療效；二期預計 12 月上旬啟動，收案人數約 3000 人，若臨床一切順利，明年農曆年前開始量產。