〈宏碁展望〉筆電輕薄趨勢不變 採用ARM架構也是選項

受惠遠距商機、宅經濟持續發酵，宏碁 (2353-TW) 共同執行長高國樹今 (28) 日表示，筆電朝更輕更薄的趨勢發展方向不變，對宏碁來說，提升使用者體驗、符合市場需求才是關鍵，發展採用 ARM(安謀) 架構的筆電也是選項之一，可提供使用者更多選擇。

高國樹表示，ARM 架構一直都是宏碁的選項之一，但需在適當時機發展，才會達到效益、創造價值，近期也看到 ARM 架構逐步從手機延伸到筆電上，宏碁部分機種有導入。

至於宏碁是否考慮自行研發晶片，高國樹回應，目前沒有這個考量。

另一方面，宏碁積極布局全球市場，高國樹認為，有兩大因素需要考量，首先，產品是否符合各地區筆電用戶使用習慣，其次則是非商業因素，強調對各市場都不會放棄。

宏碁近年也持續發展生活風格 (Lifestyle) 品牌，共同執行長黃資婷表示，宏碁在筆電、顯示器上新增抗菌方案，加上推出電競能量飲、空氣清淨機等都是從既有的經驗延伸，也符合宏碁提升消費者體驗的目標。

營運方面，黃資婷表示，目前筆電供應鏈庫存水準仍偏低，根據通路商回饋，是產品一出貨就售出，再加上英特爾 (INTC-US)、超微 (AMD-US) 推新品，有助市場持續加溫，樂觀看待產業後市。