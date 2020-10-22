〈宏碁新品發表會〉筆電、周邊新品齊發 Q4營運添動能

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 今 (21) 日舉辦全球線上發表會，推出一系列消費、商用、電競、創作者筆電及周邊產品，更攜手高通 (QCOM-US) 推出首款搭載 Snapdragon 7c 運算平台的可翻轉筆電 Acer Chromebook Spin 513，並支援 4G LTE 網路版本，續攻教育、商用市場，可望帶動換購商機，為第 4 季營運再添動能。

迎接年底促銷商機，宏碁推出全新 Swift、Spin、Aspire 消費型系列筆電，皆搭載英特爾第 11 代處理器、英特爾 Intel Iris Xe 顯示晶片，其中 Spin 筆電配備 Acer Active Stylus 手寫筆、提高屏佔比，可望提升專業人士使用體驗。

商用筆電方面，宏碁推出三款全新 TravelMate 筆電，瞄準企業和商務用戶，三款新機包括配備觸控面板的可翻轉筆電 TravelMate Spin P4、便攜輕薄掀蓋筆電 TravelMate P4，以及配有完整連接埠、長效電池續航力的 TravelMate P2，也在 LED 與雷射投影機中新增護眼功能。

創作者 ConceptD 方面，宏碁推出全新桌上型 ConceptD 300，以及 ConceptD 7/7 Pro 系列筆電，均搭載英特爾第 10 代 i7 處理器，其中，ConceptD 7 系列也搭載宏碁最新 Vortex Flow 散熱技術，噪音等級則降至 40 dBA 以下。

宏碁同步推出六款電競螢幕，旗下電競平台 Planet9 則推出 SigridWave 即時翻譯功能，運用 AI 深度學習技術突破語言隔閡，促進全球玩家交流，同時也推出建立戰隊、品牌俱樂部等競技賽事功能，遊戲中也機新增小工具功能，預計最快年底將首先導入支援《英雄聯盟》。

宏碁第 3 季在遠距商機持續發酵下，單季營收達 800.29 億元，季增 22%、年增 27.3%，攀上近 23 季新高，其中，教育 Chromebook 成長幅度最大，累計前 3 季營收達 1944.85 億元，年增 12.6%。