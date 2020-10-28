〈台股盤後〉電子三雄壓盤 跌破12800點驚守月線

受美股期貨電子盤走跌影響，台股今 (28) 日表現疲弱，電子權值股成壓盤重心，傳產權值股台塑四寶同步下殺，金融權值股也無力撐盤，指數開平走低，午盤後跌幅擴大，一度大跌百點摜破月線，但在低接買盤進場下，終場跌幅收斂，下跌 81.26 點，收在 12793.75 點，成交值小幅擴增至 1762.05 億元。

電子權值股方面，台積電表現弱勢，一路處於盤下，下跌 0.6%，收在 444 元；股王大立光下挫 2.05%，收在 3100 元；鴻海下跌 2.13%，收在 78.3 元，摜破月線與季線；聯發科盤中一度下跌超過 2%，終場跌幅收斂至 0.6%，收在 681 元。

其他電子權值股也表現疲弱，面板雙雄友達、群創同步跌逾 2%；記憶體族群方面，華邦電下挫逾 3%，南亞科也下跌 2%；聯電陷入漲多修正，跌幅超過 2.5%。

節能概念股成盤面焦點，離岸風電族群中，中興電大漲超過 8%，亞泥、中鋼構、亞力、上緯投控也站穩盤上。

受惠超微財報表現亮眼，並上修全年展望，超微概念股表現相對強勢，威盛漲逾半根停板，撼訊、揚智漲逾 2%，神基、英業達、微星、廣達表現也都不俗。

國泰證期分析師蔡明翰指出，台股雖然拉回，但由於企業第四季表現持穩，指述回測月線後，下檔仍會有明顯支撐，預期在美國總統大選不確定因素消除前，台股上檔具有一定壓力，短線將維持月線附近震盪整理。