全球搶貨潮 掌握漲價關鍵將成台股真贏家

受疫情影響，今年上半年，台灣公司怕沒訂單，沒想到下半年，怕的是訂單太多，不知道何時才能交貨。從封測、晶圓代工到 IC 設計，許多公司今年累計營收創歷史新高，全球出現搶貨狂潮，漲價成了熱門的關鍵字，誰能成功漲價，獲利將跟著三級跳。

根據《財訊》報導，美國知名消費者報導雜誌 (Consumer Reports) 8 月底刊出一篇有趣的報導，標題是「如何在大缺貨潮中，搶到一台筆電」。一向年年降價，被視為成熟產品的筆記型電腦，現在卻是美國家長瘋狂搶購的商品。

8 月底正是美國放完暑假返校銷售旺季，因為疫情，許多學生必須在家上課，家長卻根本買不到學生用的電腦。電子產品缺貨潮，像蝴蝶效應一樣，跨越太平洋，影響台灣的電子產品產業鏈，許多老牌高科技公司，上半年擔心業績慘兮兮，下半年卻擔憂業績做不完，影響之大，讓台灣下半年出口強勁，台幣匯率居高不下。

根據《財訊》報導，這股熱潮還沒結束，今年 10 月起，產業界最熱門的關鍵字叫「漲價」，因為嚴重缺貨，早已讓供應鏈大亂，從筆電開始，到相關的半導體供應鏈，誰能成功漲價，不只今年大賺，明年毛利跟股價都有機會挑戰新高。目前缺貨的重災區，集中在半導體領域。另外，過去被視為「慘業」的面板，竟也出現缺貨。

研調機構分析，目前主要缺電視面板，PC 用的面板也缺。今年 10 月，面板價格全線上漲，50 吋的電視螢幕價格漲最多，10 月的價格比 9 月高出 15%，「面板每個月漲 5 到 10%，尺寸愈小漲愈多」。

在數位轉型的浪潮下，筆電的需求至少會維持到明年第 2 季，半導體供應短缺，也將隨著手機、電動車的需求回溫，變成愈來愈常見的問題。接下來，誰能繼續擁有漲價的本事，誰才能掌握「今年賺快錢、明年賺大錢」的新機會。