〈台股盤前〉觀望氛圍濃法人續縮手 美選結果出爐前難脫區間震盪

台股在市場觀望美選結果出爐下，量能持續萎縮，不僅外資縮手，投信賣超 27 日也來到 1 個月最多，不過，目前指數下方仍有月線及季線支撐，形成上攻無力、下檔有撐，美選結果出爐前，大盤短期估維持區間整理格局，將以題材或是財報佳的個股表現為主。

美股四大指數周二僅跌多漲少，道瓊下跌更是下跌逾 200 點，而那指在科技股普遍收紅下，逆勢上漲逾 70 點，台指期夜盤則小跌 12 點，收 12796 點。

市場消息方面，8 吋晶圓代工需求強勁，聯電傳出有意斥資百億元以內，收購日商東芝 8 吋晶圓廠，擴大營運規模，聯電雖然不回應市場傳言，強調對併購抱持開放式態度。

新台幣匯率下半年以來強升，也反映在科技大廠財報，機殼大廠可成第三季匯損高達 24 億元，加上海外盈餘匯回課稅 23 億元，侵蝕第三季獲利，每股純益僅剩 0.75 元，創下 2002 年第四季以來新低。

鴻海宣布，與中國保險投資簽署戰略合作協議，未來將設立符合雙方全面合作要求的私募投資基金，首期規模人民幣 100 億元、總規模 200 億元，並共同設立市場化平台。

iPhone 12、筆電、遊戲機、電子零組件等需求暢旺，空運爆艙、運價重回漲勢，航空雙雄華航、長榮航，以及貨攬業者手上的純貨機空運艙位已被訂滿，貨攬業者認為，預期 12 月起，遠東 - 美東空運價格將再創新天價。

超微第三季財報優預期，更上修全年營收，由先前預估的成長 32％上調為成長 41%，此外，超微也宣布，將以 350 億美元收購全球最大 FPGA 賽靈思。