電子五哥Q3營收出爐 廣達季、年成長逾2成最亮眼 筆電出貨攀新高

代工五哥廣達 (2382-TW)、緯創 (3231-TW)、仁寶(2324-TW)、和碩(4938-TW)、英業達(2356-TW) 今(8 ) 日公告 9 月營收，受惠筆電、伺服器等產品需求暢旺，代工廠第 3 季筆電出貨維持高檔，其中，廣達第 3 季筆電出貨達 1830 萬台、較去年同期翻倍、並創新高，帶動單季營收季增、年增皆逾 2 成，創下歷史單季新高紀錄。

廣達 9 月合併營收達 1123.75 億元，月增 5.97%、年增 24.48%，連 3 個月站穩千億元、也創下歷史次高紀錄，第 3 季營收達 3273.48 億元，季增 21.16%、年增 23.46%，改寫歷史單季新高紀錄，累計今年前 9 月營收 7878.28 億元，年增 7.6%。

受季底拉貨效應帶動，廣達 9 月筆電出貨量為 640 萬台，月增 1.59%、年增 82.86%，第 3 季筆電出貨達 1830 萬台，季增 26.21%、年增 96.77%，近乎翻倍，也創單季新高，累計今年前 9 月出貨達 4010 萬台。

廣達表示，在遠距商機效應持續發酵下，Chromebook、客戶高階機種出貨暢旺，帶動整體營收成長，預期第 4 季需求可望維持高檔，但出貨量在基期墊高，加上 CPU、面板等零組件吃緊影響下，估將較第 3 季下滑，而伺服器方面則維持全年雙位數成長目標不變。

廣達董事長林百里日前也表示，後疫情時代改變人類生活，預期宅經濟的趨勢將延續，AI、5G 應用逐步發酵，對第 4 季營運樂觀看待。

緯創 9 月合併營收達 691.15 億元，月減 1.28%、年減 13.2%，第 3 季營收達 2175.93 億元，季減 1.59%、年增 0.6%，累計今年前 9 月合併營收達 6124.72 億元，年減 2.48%。

出貨方面，緯創 9 月筆電、桌機、顯示器出貨量達 190、90、95 萬台，月增皆逾 1 成，僅伺服器出貨較上月下滑，達 21 萬台、月減 4.5%。

累計緯創第 3 季筆電出貨 520 萬台，持平上季、年增 15.5%，優於預期，顯示器、伺服器分別出貨 255 萬台、68 萬台，優於第 2 季且季增近 1 成，桌機則出貨 250 萬台，年減 30.56%。

展望第 4 季，緯創表示，受工作型態改變，預期筆電出貨仍將維持高檔，可望持平第 3 季，達 520 萬台，顯示器、伺服器也在新客戶、新產品挹注下，估將持平第 3 季，並優於去年同期，桌機則較去年小幅下滑。

展望全年，緯創上修全年筆電出貨預估，估將優於去年 1740 萬台，若以第 4 季出貨持平第 3 季預估，全年出貨將年增 1 成達逾 1900 萬台，伺服器則維持雙位數成長、顯示器也可望成長，僅桌機較去年衰退。

仁寶 9 月合併營收達 955.17 億元，衝上 900 億元大關，月增 13.8%、年減 1.33%，為近一年新高，第 3 季合併營收達 2692.41 億元，季增 2.12%、年增 7.73%，累計今年前 9 月營收 7149.42 億元，年增 0.28%。

仁寶 9 月筆電出貨 410 萬台，月增 17.14%、年減 2.38%，第 3 季筆電出貨 1160 萬台，季減 7.2%、年增 0.87，累計前 9 月筆電出貨 3190 萬台、年減 4.2%，非個人電腦方面，在遠距商機帶動下，教育平板等出貨維持高檔。

展望未來，法人指出，仁寶下半年教育需求仍強，全年筆電出貨可望持平去年 4390 萬台，但 CPU、面板、電源 IC 等零組件吃緊將成出貨變數，非個人電腦方面，仁寶智慧裝置、穿戴裝置等在客戶新品帶動下，需求回溫，可望逐季成長，估第 4 季將達全年高峰。

和碩 9 月營收達 1261.46 億元，月增 19.44%、年減 19.98%，連續 7 個月站穩千億元，第 3 季營收達 3356.67 億元，季增 2.39%、年減 5.39%，累計今年前 9 月營收 9419.03 億元、年減 0.67%。

和碩表示，第 3 季在遊戲機、IoT、穿戴式裝置等消費性電子產品帶動下，營收再優於第 2 季，通訊、資訊產品則相對穩健，展望第 4 季，和碩預期，通訊產品動能可望將較為顯著。

出貨方面，和碩 9 月筆電出貨 100 萬台，持平上月、年增約 5%，桌機出貨則成長到 55-60 萬台片，月增近 2 成、年減約 2 成，第 3 季筆電出貨 300-310 萬台，持平第 2 季、年增逾 1 成，桌機出貨 155-160 萬台片，較上季小幅下滑。

和碩累積今年筆電出貨 745-775 萬台，桌機則出貨 525-535 萬台片。

蘋果 (APPL-US) 將在下周發表最新 iPhone12 系列手機，法人預期，和碩將延續去年生產策略，專攻其中一款，隨著蘋果新品發布，將為和碩第 4 季營運挹注出貨動能，傳統旺季應可期。

英業達 9 月合併營收達 519.49 億元，月增 16.13%、年增 14.91%，創下歷史次高紀錄，累計第 3 季營收達 1453.8 億元，季減 2.27%、年增 12.95%，累計今年前 9 月合併營收達 3828.17 億元，年增 3.08%，

出貨方面，英業達 9 月筆電出貨量達 190 萬台，持平上月、年增 11.76%，累計第 3 季出貨達 570 萬台，維持上季高檔、年增 16.33%。

展望下半年，英業達指出，今年全年高峰落在第 2 季，第 3 季伺服器出貨暢旺，但受筆電產品組合影響，營收較第 2 季小幅下滑，展望第 4 季，估筆電、伺服器動能都將放緩、進入新舊產品調整期，因英特爾 (INTC-US)TigerLake、IceLake 新平台估明年首季才推出，智慧裝置方面，受疫情衝擊估全年仍將較去年衰退。