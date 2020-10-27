台股量縮跌破5日線 外資連3賣 三大法人賣超80.73億元

台股今 (27) 日跟隨美股下挫，開盤即摜破 12900 點及 5 日線關卡，蘋概三王等電子權值股表現疲弱，資金轉進中小型及部分傳產股，終場指數下跌 34 點，收在 12875 點，三大法人合計賣超 80.73 億元，其中，外資已連 3 賣。

觀察籌碼面，外資今天持續賣超 47.5 億元，呈現連 3 賣；投信賣超 12.9 億元；自營商同步賣超 20.3 億元，三大法人聯手賣超 80.73 億元。

台積電持續遭法人賣超，今日一度下挫逾 1%，終場跌幅收斂至 0.7%，收在 447 元；大立光同樣遭遇賣壓，終場跌近 1%，收在 3165 元；鴻海力守 80 元關卡。高價股也普遍走弱，股后矽力 - KY、祥碩、旭隼、緯穎、鈊象等均震盪走跌，信驊表現相對有撐。

塑化行情加溫帶動台廠營運回升，台塑尾盤獲資金進駐逆勢翻紅，台達化亮燈漲停，國喬、台聚也漲逾 3%。太陽能族群重獲買盤青睞，元晶漲逾半根停板，茂迪、太極、聯合再生、達能、安集等多檔也表現活蹦亂跳。

觀察其他盤面焦點，市場傳出，康控 - KY 頂替歐洲同業，成為特斯拉電池電源感測器機構件重要供應商，帶動股價強拉攻上漲停。新藥股藥華藥擬對 AOP 商業仲裁案的結果提出挑戰，並考慮祭出庫藏股，帶動股價強彈逾 7%，擺脫連三天跌停的窘境。

法人表示，美國大選詭譎難料，新刺激方案恐拖至選後，市場觀望態度愈趨濃厚，儘管台灣近期公布的經濟指標表現不俗，下檔支撐強勁，但預期大盤將於五日線至月線附近整理。

