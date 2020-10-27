中壽擬以8000萬美元上限 參與螞蟻科技IPO 國內壽險業首家

中國電商巨擘螞蟻科技將在上海科創板和香港交易所同步上市，並且可望創下史上規模最大 IPO，中壽 (2823-TW) 今 (27) 日晚間公告表示，將以最高不超過 8000 萬美元，參與螞蟻科技 IPO 公開申購，為國內第一家參與螞蟻 IPO 的壽險公司。

螞蟻將分別在上海和香港發行大約 16.7 億新股，日前已公布定價，螞蟻於 A 股科創板掛牌定價 68.8 人民幣，H 股發行價為 80 港元，兩地預計募資 345 億美元，相當於新台幣 9876 億元，創史上規模最大 IPO，且依定價，螞蟻上市後，市值將達 3100 億美元，規模可能超過花旗、高盛、富國銀行等美國大型銀行。10 月 29 日起開放申購，預計最快 11 月 5 日兩地掛牌上市。

中壽表示，此次參與螞蟻科技 IPO，主要是看好其上市後前景，因此決議參與螞蟻科技於上海交易所及香港交易所掛牌的普通股 IPO 申購案，交易總金額不超過 8000 萬美元為上限，交易單位數量及每單位價格待確定後另行公告，將採一次付清或現金交割，惟不含交易佣金及其他相關稅費。此外，依公司分層授權規定，此次申購價格由發行公司依需求狀況決定。

國內目前雖然只有中壽參與螞蟻的 IPO，但是若說到與螞蟻金服的合作，放眼台灣金融業者，國泰金控是唯一與螞蟻集團有業務合作的公司，國泰金 100% 持股的大陸國泰產險，2015 年辦理 12 億元人民幣現金增資，全由螞蟻金服認購，螞蟻以 51% 持股持有大陸國泰產險。

而今 (2020) 年 8 月，國泰世華銀又宣布出資 8 億人民幣，與大陸螞蟻科技共同成立重慶螞蟻消費金融公司，國泰世華銀占股 10%，這是國泰金第二度與大陸螞蟻集團共同經營金融機構。

而根據螞蟻的招股書，潤泰集團尹衍樑家族旗下、以尹崇堯為負責人的 Kofa International 投資公司，持有 1700 萬股，是目前投資螞蟻集團最多的台灣企業。此外，中信金控大股東辜仲諒，也持有螞蟻集團股份。