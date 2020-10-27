〈新冠疫苗研發〉高端疫苗動物挑戰性試驗數據正向 有助人體臨床試驗發展

高端疫苗 (6547-TW) 今 (27) 日公告，與美國國衛院 (NIH) 合作研發的新冠疫苗，在動物挑戰性試驗中，初步數據結果正向，後續將觀察疫苗持久性及保護性，有助人體臨床試驗發展。

高端公告，與 NIH 共同開發的新冠疫苗有新進展，NIH 今年 8 月在美國國家靈長類研究中心 (NPRCs)，針對新冠疫苗啟動多配方非人靈長類 (NHP) 動物試驗，並對恆河猴接種抗原 S-2P 與佐劑 CpG/Alum 組合成的新冠疫苗。

高端表示，恆河猴接踵第一針疫苗兩周、接踵第二針五周後，數據結果正向，因此 NIH 也決定調整恆河猴攻毒時間，預計恆河猴接踵疫苗後 6 個月，打入新冠病毒，評估疫苗的免疫持久性及保護力。

高端指出，由於疫苗在恆河猴身上效果顯著，也可以被視為臨床試驗的指標，此數據結果，有助於後續人體臨床試驗發展。

至於人體臨床試驗研發方面，高端表示，目前正執行臨床試驗一期，預計收案 45 人，有望下個月完成收案，並暫定 12 月申請啟動二期臨床試驗。

另外，食藥署針對二期臨床試驗收案人數標準提升至 3000 人，高端指出，按照內部計畫，二期臨床試驗收案 3000 人，不過原預計收 1500 盟名台灣人、1500 名海外人士，如今可能調整成 3000 人均為台灣人。