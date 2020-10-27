〈美股盤前要聞〉全球新增病例數續升 美股期貨波動

新一輪刺激方案依舊停滯不前，削弱了市場樂觀情緒，此外多國新冠肺炎 (COVID-19) 病例數持續上升，美國單日新增病例數更創下新高，導致美股昨晚下挫 650 點，美股期貨在週二 (27 日) 呈現波動。

1. 紓困案仍未達成協議

華爾街研判，美國國會在 11 月 3 日大選日前出台刺激方案機會渺茫，加上美國平均新增確診數創歷史新高，道瓊創 9 月初以來最差表現，標普也創下一個月來最大跌幅。美股期貨在週二 (27 日) 呈現波動，道瓊期貨上漲 0.3%，標普 500 期貨漲 0.44%，斯達克 100 期貨漲 0.58%。

國會與白宮持續未能再次彌補重大分歧，週一與財政部長梅努欽會談後，眾議院長佩洛西抨擊，川普政府不同意民主黨針對新冠測試的紓困計畫，白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 表示，談判進度已放緩，但仍繼續。

2.- 傳蘋果明年發表新一代 AirPods 和 AirPods Pro

知情人士稱，蘋果 (AAPL-US) 正在研發新一代無線耳機，明年即將推出兩款新型號 AirPods：AirPods 3 和 AirPods Pro 2，前者設計將類似於 AirPods Pro 系列，惟缺乏降噪等高階功能，後者則可能徹底取消耳機柄設計。蘋果盤前小漲 0.57%。

儘管發表初期不受看好，近年來，AirPods 已成為蘋果最成功、最受歡迎的產品之一。根據今年 Q3 財報，蘋果可穿戴、家用設備和配件營收達近 65 億美元，較 2 年前成長 70％以上。

蘋果內部正在討論於明年上半年推出新一代 AirPods，並考慮同步推出最新的智慧音響，尺寸、價格和音質介於 299 美元的 HomePod 和 99 美元的 HomePod mini 之間。

3. 美國乃至全球範圍內的確診病例數激增

根據約翰 · 霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 的數據顯示，全球確診的冠狀病毒病例數已超過 4,350 萬例，其中死亡病例數為 1,159,708 人。美國累計確診超過 867 萬例，累計死亡數超過 22.5 萬人。

截至週日，美國創下 7 天平均單日確診 68,954 例的歷史新高記錄，此前平均記錄是 66,844 例。美國中西部州疫情告急。歐洲各國方面，繼義大利之後，西班牙和法國實施緊急防控措施。世界衛生組織 (WHO) 表示，控制疫情可能需要犧牲很多人的生命。

4. 金沙集團尋求出售賭場

有消息人士透露，拉斯維加斯金沙集團 (Las Vegas Sands) 正在考慮以 60 億美元價格，出售位於拉斯維加斯的旗艦賭場，可能意味著該集團董事長將暫時退出美國博奕產業。金沙股價週一收跌 3.06% 至 49.13 美元。美股盤前回漲 2.48%。

集團發言人 Ron Reese 指出，出售計畫仍處早期討論階段，還未有最後定案。若該集團真的出售拉斯維加斯的物業，其賭場業務未來將全部集中於澳門與新加坡。

在疫情的影響下，旅遊及博賭業成為最受衝擊的產業之一，截至 6 月 30 日拉斯維加斯金沙未償債務總額 138.2 億美元。

5. 參院趕在美大選前通過巴瑞特任大法官人事案

美國參議院週一表決通過最高法院人事案，任命總統川普提名的巴瑞特 (Amy Coney Barrett) 為大法官，趕在大選前八天完成，是美國總統川普一大勝利，代表未來多年美國最高法院保守派將坐穩多數。

人事案通過後，最高法院保守派以 6 比 3 佔上風，其中三名大法官都由川普任命。由於共和黨在參院掌握多數席次，即使民主黨人極力反對選前倉促表決，此案仍順利通過，由巴瑞特遞補自由派的金斯伯格 (Ruth Bader Ginsburg) 留下的大法官終身職。