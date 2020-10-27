欣興前三季賺34.12億元超越去年全年 EPS 2.34元

PCB 廠欣興 (3037-TW) 今 (27) 日公布最新財報，第三季稅後純益 15.95 億元，年增 26.5%，單季每股純益 1.09 元；累計 2020 年前三季稅後純益達 34.12 億元，已超越去年全年 32.59 億元，每股純益爲 2.34 元。

欣興第三季營收爲 230.39 億元，毛利率爲 14.54%，季減 1.21 個百分點，年減 0.82 個百分點，稅後純益爲 15.95 億元，季增 11.12%，年增 26.5%，單季每股純益達 1.09 元。

欣興 2020 年前三季營收爲 653.16 億元，毛利率爲 14.74%，年增 1.26 個百分點，稅後純益達 34.12 億元，已超越去年全年獲利，每股純益月爲 2.34 元。

欣興在 HDI 及 ABF 載板產能利用率拉高帶動下，第三季營收創新高，第四季 ABF 市場需求仍急切，在蘋果新機上市推升下，營收將維持歷史高檔。

欣興已成立 30 年，PCB 生產基地遍佈兩岸及海外，產品包含軟板、軟硬複合板、硬板、HDI 板及 IC 載板等，終端應用涵蓋通訊、電腦、消費性、車用、航太等，成就了目前的產業地位。

欣興電子今年的資本支出達 240 億元，主要在投資台灣楊梅廠高階產品製程。