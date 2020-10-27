貝萊德：無論誰贏得美國總統大選 美元跌勢恐將再持續1到3年

全球最大的資產管理公司貝萊德 (BLackRock) 如今正在做空美元，主因在於預期不論是誰贏得了美國總統大選，史無前例的財政和貨幣刺激措施將會延長美元的跌勢。

貝萊德新加坡亞洲信貸主管 Neeraj Seth 週二 (27 日) 表示，貝萊德對印度盧比、印尼盾、人民幣皆持有「適度」的美元空頭部位，由於投資者正在尋求高收益資產和成長，這 3 個亞洲國家最有可能從美元疲軟中受益。

此外，Seth 也預期，美元溫和的跌勢至少還會持續 1 到 3 年，不管是誰贏得了美國總統大選，都不會改變這樣的情況，因為部分政策已經奏效。

報導指出，貝萊德加入了高盛 (Goldman Sachs) 和瑞銀 (UBS) 等全球同行做空美元的行列。貝萊德策略師在週一時下調了對美國國債的預估，因為該機構預期在民主黨將會領導政府，並帶來更多重大財政擴張。

Seth 表示，美元的下跌趨勢可能會因為選舉結果而出現「暫時性的停頓」，但從長遠來看，疲軟的走勢仍將持續更長的時間。「從基本面來看，美元仍然昂貴，但我不認為美元的走勢會因選舉結果而改變發展方向。」Seth 說道。

高盛策略師先前曾預期，由於拜登 (Joe Biden) 贏得美國大選的可能性增加，並且新冠肺炎疫苗的研發有所進展，美元可能將跌至 2018 年的低點。