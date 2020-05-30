〈熱門股〉雲端需求強 是方突破400元創新高

中華電 (2412-TW) 小金雞是方電訊 (6561-TW) 受惠雲端相關應用服務需求提升，營運展望正向，激勵近期股價連日走揚，本周更突破 400 元大關，周五 (29 日) 收在 408.5 元，創新高，周漲幅約 15%。

是方電訊有四大產品線，包括 IDC 機房服務、數據網路服務、語音通訊服務及雲端應用服務，其中，IDC、雲端服務應用成長最強勁，雲端服務今年首季營收年增 30%，是方看好 5G、物聯網趨勢，預期雲端成長動能可望維持雙位數。

此外，雲端服務已是未來趨勢，在全球公有雲市場中，Google、微軟、Amazon、IBM 等供應商，已控制全球四分之三的雲服務市場，雲服務也成為企業必須擁有的服務項目之一，而是方針對企業提供的雲端服務，相比其他電信產業，有 9 成是月租型客戶，營收相對穩定。

因應 5G、物聯網發展，是方已開始提供輿情分析服務，利用 AI 演算進行選情分析，採月租收費模式，可依客戶不同需求客製化，預期營收貢獻將逐漸顯現。

展望後市，是方表示，今年首季雲端應用服務營收年增 30%，隨著雲服務需求持續擴大，成長動能可望持續至下半年，加上今年下半年台灣電信商將陸續提供 5G 服務，不過預期最快要到明年下半年至 2022 年上半年，才會有大量的 5G 使用者，不過仍可望對攝據服務有正面挹注。