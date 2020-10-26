義隆Q3、前3季獲利同創高 每股賺7.04元

觸控板大廠義隆 (2458-TW) 今 (26) 日公布第三季財報，稅後純益 10.8 億元，季增 17.65%，年增 57.43%，每股稅後純益 3.71 元，累計前三季稅後純益 20.52 億元，年增 35.45%，每股稅後純益 7.04 元；受惠筆電相關晶片需求暢旺，義隆第三季、前三季獲利同創新高。
義隆第三季營收 47.07 億元，季增 33%，年增 73.5%，毛利率 45.53%，季減 2.04 個百分點，年減 1.86 個百分點，營益率 29.11%，季增 1.45 個百分點，年增 5.08 個百分點，稅後純益 10.8 億元，季增 17.65%，年增 57.43%，每股稅後純益 3.71 元。
義隆前三季營收 104.53 億元，年增 54.28%，毛利率 46.6%，年增 0.19 個百分點，營益率 27.32%，年增 5.84 個百分點，稅後純益 20.52 億元，年增 35.45%，每股稅後純益 7.04 元。
義隆營收有 7 成與筆電相關，包括觸控板、觸控螢幕與指紋辨識，其中，觸控板、觸控螢幕皆為全球最大供應商，指紋辨識為全球第二大，在主要產品線成長帶動下，前三季營運表現亮眼。