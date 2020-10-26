〈美股早盤〉美國單日確診數探新高 道瓊早盤重跌逾300點

不僅歐洲，近期美國單日確診數不斷達到紀錄水平，隨著疫情繼續打擊市場情緒，美股週一 (26 日) 全數開低，道瓊工業指數大跌逾 300 點或 1.1%，那斯達克指數跌 0.7%，標普 500 指數跌 0.9%，費半跌 0.8％。

約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據顯示，繼上週五 (23 日) 創下單日確診新高，美國週六 (24 日) 新增確診數來到 83,718 例，創下單日次高紀錄，昨 (25 日) 則新增 6 萬例。目前累計確診案例已超過 863 萬，累計死亡超過 22.5 萬人。

歐洲方面，西班牙、義大利均採取更嚴厲的防疫限制措施，前者週日宣布全國緊急狀態，即日起每日晚間 11 點時隔日早上 6 點實施宵禁，後者實施上次解封以來最嚴格的限制措施，包含每日下午 6 點必須強制關閉所有酒吧和餐廳。

疫情惡化之際，紓困案談判腳步似乎也正在放緩。

眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 週日表示，已向財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 發送關於紓困案的問題清單，預計白宮將於週一回覆，雙方仍有望在本週前達成共識。

不過，白宮幕僚長梅多斯 (Mark Meadows) 態度似乎沒有那麼樂觀，他抱怨佩洛西在紓困法案上不斷更動目標，且未能做出必要妥協，使得達成協議的希望越來越渺茫。

截至台北時間週一 (26 日)21 時許：

道瓊指數下跌 306.86 點或 - 1.08%，暫報 28028.71 點

那斯達克下跌 78.76 點或 - 0.68%，暫報 11469.52 點

標普 500 指數下跌 32.61 點或 - 0.94%，暫報 3432.78 點

費半下跌 19.11 點 - 0.81%，暫報 2341.11 點

台積電 ADR 下跌 0.78% 至每股 87.62 美元

十年期美債殖利率下跌至 0.814%

紐約輕原油下跌 2.06% 至每桶 39.03 美元

布蘭特原油下跌 1.87% 至每桶 40.99 美元

黃金下跌 0.09% 至每盎司 1903.40 美元

美元指數上漲 0.30% 至 93.04 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：Investing.com)

焦點個股：

Dunkin’ Brands(DNKN-US) 早盤上漲 17.13％，至 104.00 美元。

知情人士表示，Dunkin’ Brands 準備以 88 億美元價格，將自家公司售予控股公司 Inspire Brands，收購交易預計週一 (26 日) 公布，同時警告在交易尚未敲定前，仍有破局可能。

Dunkin’ Brands 旗下擁有連鎖速食店 Dunkin'Donuts 以及 Baskin Robbins，Inspire Brands 則為 Arby's、Buffalo Wild Wings、Sonic Drive-In、Jimmy John's 和 Rusty Taco 等連鎖餐廳的所有者及特需經營者。

阿斯利康 (AZN-US) 早盤上漲 1.54％，至 52.80 美元。

《金融時報》週一 (26 日) 報導，阿斯利康與牛津大學合作開發的潛在新冠肺炎 (COVID-19) 疫苗，已對年長者和年輕人產生類似的免疫反應，且臨床試驗早期結果顯示，其可對高風險族群中的年長者產生強大的免疫反應。

洛克希德馬丁 (LMT-US) 早盤下跌 1.44％，至 368.95 美元；波音 (BA-US) 下跌 2.17%，至 163.73 美元；雷神 (RTX-US) 下跌 1.52％，至 61.62 美元。

中國週一 (26 日) 表示，將對參與對台軍售的美國個人及企業實體展開制裁，包含洛克希德馬丁、波音防務以及雷神等。

美方上週三 (21 日) 宣布，國務院已批准三比對台軍售，包含遠程陸攻飛彈 (SLAM-ER)、遠程精準火力打擊系統 (HIMARS) 以及 F-16 新式偵照莢艙 (MS110)，總金額達 18.1 億美元。

每日關鍵經濟數據：

芝加哥 Fed 9 月全國活動指數報 0.27，前值自 0.79 上調至 1.11

(圖：芝加哥儲備銀行)

台北時間晚間 22:00 將公布美國 9 月新屋銷售年化總數，預期 102.4 萬戶，前值 101.1 萬戶

台北時間晚間 22:00 將公布美國 9 月新屋銷售年化月增率，預期 1.3%，前值 4.8%

台北時間晚間 22:30 將公布達拉斯 Fed 製造業活動指數，預期 13.5，前值 13.6

華爾街分析：

針對疫情，摩根大通 (JPMorgan) 投資策略主管 David Stubbs 表示：「這絕對令人感到擔憂！我們可能需要考慮到冬至前實施阻斷機制 (circuit breaker) 的可能性，包含嚴格的短期停工，但我們一直都知道，在醫療問題本身獲得解決前，不會真正進入新週期的主要階段。」

Swissquote Bank SA 市場策略主管 Peter Rosenstreich 表示：「當前的市場情緒充滿不確定性。對新冠疫情和美國財政措施的擔憂正在主導市場。」

他稱：「每個人都在談論藍潮 (Blue Wave)，但 “萬一 2016 年情況重演會如何” 這件事使投資人維持謹慎。」