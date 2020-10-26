永豐實明登興櫃 躍升市值最大消費品股 永豐餘母以子貴股價奔漲停

永豐餘投控 (1907-TW) 旗下永豐實 (6790-TE) 明 (27) 日將以每股 39.5 元登錄興櫃，依目前公司實收資本額換算，市值將達 96.74 億元，直逼百億元，躍居國內市值最大的民生消費品掛牌公司。而永豐餘母憑子貴，盤中股價直飆漲停 20.55 元，股價爆量創 16 年來新高價。

永豐餘轉型投控後，啟動集團小金雞上市計畫，旗下永豐實於 2007 年自母公司永豐餘分割獨立，傳承著永豐餘自 1946 年自力產出台灣第一張衛生紙的深厚技術，目前已握有全球近百項獨家專利。

9 月下旬時，永豐實召開股東臨時會，通過初次上市櫃前現金增資提撥新股承銷案，該公司今天公告將於明天以每股 39.5 元登錄興櫃，依目前公司實收資本額 24.49 億元換算，市值將達到 96.74 億元，超越花仙子、康那香、毛寶等躍居國內市值最大的民生消費品掛牌公司。

永豐實今 (2020) 年前三季自結合併營收 74.59 億元，年減 5.22%，毛利率 31.98%、營益率 15.86%。不過，受惠業外收益挹注，使稅後純益達 11.51 億元、每股純益達 4.66 元，已超越去年全年，並且改寫歷史新高。

永豐實總經理徐志宏表示，永豐實產品業績以紙品占 90% 為大宗、潔品及其他約占 10%，紙品品牌包含「五月花」、「得意」、「柔情」，以不同產品定位區隔；潔品品牌則有臺灣消費者認知天然潔品品牌第一名的「橘子工坊」及以香氛為主要訴求的「植淨美」與實惠的「得意」。

展望未來，徐志宏表示，明年第 1 季，紙品、潔品將有新品上市，同時，看好熟齡與寵物的趨勢，未來也將開發相關的商品提供消費者所需。