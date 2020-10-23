15年來最夯！美大選若掀藍潮 綠能股將再飆高

美國大選後若出現由民主黨掌控參眾兩院與白宮的「藍潮」(blue wave)，那麼再生能源可望獲得提振，太陽能和燃料電池公司將產生新機會，但投資者也必須留意可能出現「拜登泡沫」。

當然，也有可能根本沒發生「藍潮」。

Cowen 的分析師指出，今年再生能源領域已超越 S&P 500 ，幾乎是其 10 倍，不算入飆漲 361% 的電池廠商 Plug Power (PLUG-US) 和暴漲 292% 的太陽能公司 Enphase Energy (ENPH-US) 後，今年再生能源股也有 57% 漲幅，投資者對可持續能源的興趣已飆升至 15 年來最高點。

拜登的乾淨能源計畫和其他技術的新應用引起了大眾興趣，若藍波掀起，可望加速對該領域的支出。

川普則尚未提出自己的綠能計畫，且川普向來著重為石油和天然氣廠商擴大探鑽機會上。

今年太陽能公司表現尤為強勁，除了 Enphase，其他表現亮眼的公司包括： First Solar (FSLR-US) 上漲 44%、Solaredge Technologies (SEDG-US) 上漲 195%，以及 SunPower (SPWR-US) 上漲 109%。

電池製造商也同樣亮眼，除了 Plug Power，還有上漲 114% 的 Bloom Energy (BE-US)、上漲 122% 的 Ballard Power Systems (BLDP-US)。

Cowen 警告，由於投資者也擔心出現「拜登泡沫」，所以估值仍是個問題。Cowen 分析師 Jeffrey Osborne 表示，「我們相信模式已經轉移，該產業可以站穩腳跟了，不管大選結果如何，再生能源應該都能看到成長。」

拜登政見提到，未來 10 年內投資近 2 兆美元，在 2035 年前設置節能電力標準。其他民主黨議員候選人也提出類似的日期，以實現這一目標。此外，民主黨參議員 Chuck Schumer 提議，對傳統汽車換電動車者發放現金券，拜登也支持此一做法。

Cowen 指出，倘若民主黨這些提案獲得採用，將可刺激投資。拜登的政見之一是在未來 5 年內導入安裝 5 億片太陽能電池板，為目前市場的 2 倍，這也是 2016 年希拉蕊 (Hillary Clinton) 的競選政見，Cowen 認為這將有利 First Solar (FLSR-US)。

此外，該太陽能提案還計畫增加 100 萬個家庭使用太陽能板屋頂，Cowen 指出，美國去年甫突破 200 萬個家庭大關，進一步成長將有利 Enphase、Solaredge 和 SunPower。

拜登還計畫推出更多電動車、卡車、公車和充電站，這將使 Plug 這一類電池廠受益，同時零件廠也能獲提振，包括 Cree (CREE-US)、Aptiv (APTV-US)、BorgWarner (BWA-US) 和 Lear (LEA-US)。