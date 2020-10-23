俄羅斯央行將利率維持歷史低點 但不排除降息可能

俄羅斯央行週五 (23 日) 宣布將基準利率維持在歷史低點，符合市場預期，然而隨著經濟復甦腳步放緩，未來幾個月不排除降息可能。

根據央行聲明，基準利率將維持在 4.25％不變，符合市場預期，然而隨著俄羅斯在內等國家疫情持續惡化，央行認為若經濟情勢符合預期，將在未來幾個月的利率會議上，就降息可能性進行討論。

俄羅斯央行利率走勢圖 (圖：TradingEconomics)

利率決議發布後，截至台北時間週五晚間 20:22，美元兌盧布匯率下挫 0.23%，至 76.4393。

央行同時將 2020 年經濟萎縮預期自原先的 4.5％-5.5％，微幅下調至 4％-5％，並預計 2021 年俄羅斯經濟將增長 3％-4％。

今年 1 月至今，俄羅斯後已降息 200 個基點，疫情導致的經濟低迷再為央行的貨幣寬鬆政策騰出更多空間，然而，市場擔心進一步降息可能加劇俄羅斯盧布的跌勢。過去三個月以來，盧布已貶超 6.5％。

央行聲明指出，儘管從中期來看，反通貨膨脹 (disinflationary) 風險依舊存在，但盧布暴跌恐擴大短期通膨因素帶來的影響。該行將今年的平均油價預期自 38 美元 / 桶上調至 41 美元 / 桶。

央行預計，年底國內通膨率將微幅升高，目前預期為 3.9％-4.2％，高於先前預期的 3.7％-4.2％。