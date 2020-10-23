〈正崴揪內鬼〉清奈廠設備遭破壞 內部工程師自白稱受立訊指使

正崴 (2392-TW) 今 (23) 日表示，位在印度清奈廠區自動化機器設備遭到內部工程師破壞，而依照該名工程師自白，是受競爭對手立訊精密指使，正崴強調，譴責各種不當與不法的行為，並期望各方皆能遵守商業道德行為準則與法律界線。

正崴位在清奈附近的廠區，上周發生自動化機器設備遭人為破壞事件，而經公司調閱監視設備後，查出犯案人是公司由中國廠區派至印度出差的中國籍方姓工程師。

正崴表示，該名方姓工程師已向公司坦誠犯案行為並交付自白書，依其自白書內容，表示犯案原因是接受公司競爭對手立訊採購人員指使，以約定代價人民幣 5 萬元，破壞公司設備並拖延在印度的開發案進行。

而在事件發生後，正崴也立即向印度當地警察局完成報案，同時因犯案人是中國籍工程師，所以同步在中國報案，後續相關犯案及自白書內容的真實性則交由警方負責調查。

正崴表示，向來秉持真誠、宏觀與盡責之經營理念，面對產業眾多競爭者亦是開大門走大路，商業往來皆遵循最高標準的道德要求，包括廉潔經營、無不正當收益、依照適用法令公開商業和財務狀況等相關訊息、在交易過程中遵守反腐敗法令、尊重智慧財產權、執行公平競爭之標準，以完全落實責任商業聯盟行為準則。