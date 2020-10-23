〈貴金屬盤後〉紓困協議快成了？佩洛西發話 黃金拉回跌幅 守住1900美元

週四 (22 日) 交易，黃金期貨價格收低，但美眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 的一番話激起市場對達成另一輪新冠疫情紓困協議的期盼，令黃金守住每盎司 1900 美元以上的關鍵水準。

然而，分析師將黃金價格整體疲弱歸因於美元走強以及公債殖利率持續上升，因這兩點不利於黃金和其他不孳息的大宗商品。

Oanda 高階市場分析師 Edward Moya 表示，「在美眾議院議長佩洛西表示『國會就快要達成刺激協議』之後，金價弭平損失，拉回到 1900 美元之上的水準。」

他提到，由於美國經濟數據強勁，「恐令國會達成另一波刺激措施的急迫性降低」，黃金早盤交易價格走低。由於潛在刺激協議的不確定性，促使一些交易者擁抱美元避險，使美元計價的黃金對非美元使用者更加昂貴。

12 月交割的黃金期貨價格下跌 24.90 美元或 1.3%，收每盎司 1904.60 美元，盤中低點觸及 1894.20 美元。

黃金週三收 1929.50 美元，為交易最活躍契約自 9 月 18 日以來最高收盤價。

12 月白銀期貨價格下跌 53 美分或近 2.1%，收每盎司 24.709 美元。

Kitco.com 高階分析師 Jim Wyckoff 每日報告指出，黃金和白銀均「持續與美元指數的每日走勢成反向交易。」美元指數在週三觸及 6 週低點後，週四修正反彈上升。

週三 ICE 美元指數下降 0.5%，黃金當日上升。週四 ICE 美元指數上升 0.3%，但 10 月迄今該指數仍有 1.1% 降幅。

Peppertone 研究部門主管 Chris Weston 報告指出，「雖然黃金市場可能偏好美元走疲，但也得面臨美債遭拋售、殖利率上升的情形，這恐削弱不孳息的黃金對投資人的吸引力。 」

10 年期美國公債殖利率上升 3 個基點至 0.84%，持續自 8 月時 0.5% 的水準往上攀升。美債殖利率上升，其價格就下降。

其他金屬商品交易