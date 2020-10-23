〈2020百貨周慶〉新光三越信義大店首日業績創新高、板橋大遠百年增10%

兩大連鎖百貨新光三越、遠百 (2903-TW) 第二波周年慶本周四開打，新光三越由信義新天地領銜，首日繳出單日來客破 23 萬人、業績衝破 10 億元的新高紀錄，而遠百旗下大店板橋大遠百，首日業績也衝上 9 億元，年增 10%。

新光三越表示，隨著內需回溫，且今年滿仟送百門檻降低，再加上與銀行聯手的滿額五重送，有效帶動來客，推升首日業績突破 10 億元，寫單日新高紀錄。

新光三越統計，精品配件、頂級保養和香氛均繳出業績雙位數成長的好成績，尤其香氛成為黑馬，全館狂銷 1 萬瓶香水，年增高達 50%，而由於今年冬天較往年同期偏濕冷，除濕機、羽絨被胎較往年銷售翻倍，大衣、外套類商品也較去年成長 20%。

此外，新光三越觀察到，部分福委會將員工旅遊轉成尾牙加碼，有效帶動家電大筆訂單增加，又以清淨機、吸塵器和萬用鍋三大品類最受歡迎，而手機新品、無線音響、娛樂 3C 也是採購重點。

板橋大遠百則指出，活動首日國際精名品、化妝品、家用家電業績翻倍成長，由於美妝特惠商品超過 6 萬組，備貨量較去年增 20%，其中獨家款超過 50%，美妝首日業績達 3 億元，全館首日業績上看 9 億元，年增 10%，拚全館檔期業績突破 26 億元，年增 10%。