國泰證券10月投資氣象 正向看待美股 聚焦4大產業

美國總統大選進入倒數計時，國泰證券今 (23) 日針對全球主要股市和商品提出 10 月投資氣象觀測分析，對美國、中國、新興亞洲和黃金抱持「正向」看法，並點名美國總統大選雙方候選人政見中具有共識且受惠的產業，可留意 5G、半導體、醫療和國防等。

國泰證指出，美國總統大選結果將影響美股後市，而市調機構多預料大選後上漲機率偏高，即便遇到短線波動，隨著企業財報陸續公布、產業新應用推陳出新，投資人伺機布局的契機將再浮現。

圖表：國泰證提供。

國泰證進一步說明，據市場機構統計顯示，自 1964 年以來，美國總統大選結束後 3 個月，S&P 500 指數上漲機率達 64%，顯示市場對選後的政策落實樂觀期待，而若大選結果為連任，S&P 500 指數上漲機率更高達 80%。

由於目前最新民調中，川普和拜登兩位政黨總統候選人支持率逼近，恐將使短線股市趨於震盪劇烈，國泰證券建議投資人，不妨在兩位總統候選人的政見中，找尋共識交疊的產業進行布局。

國泰證券國際金融處剖析此次美國總統大選雙方候選人政見當中具有共識且受惠的產業，包括科技類的 5G、半導體等，如輝達、高通、Ciena、Lumentum、威瑞森等企業；醫療產業則受惠於提供審核加快與專利藥保護規劃，可留意製藥與生技股，如輝瑞藥廠、嬌生、安進公司、吉利德科學、生物基因等相關公司；此外，還有不受疫情與景氣影響的國防產業值得關注，如洛克希德馬丁、雷神、波音、通用動力、諾斯洛普葛拉曼等。

除了美股，國泰證認為，中國即將召開五中全會，預期第 14 個 5 年計畫推出的政策，將使中國股市獲得激勵。

至於新冠疫情持續蔓延，在低利率環境與美元指數偏弱等因素下，國泰證預期，將有利於金價後市表現。