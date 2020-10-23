盤前財經大事搶先讀2020年10月23日

今日操盤前瞻

法說會：台光電、宏碁、鮮活果汁 - KY

除權息：必應

彭博：台積電應華為要求 在美制裁前出貨 200 萬顆天罡晶片

《彭博》週四 (22 日) 報導，在美國祭出制裁前，傳出華為要求台積電 (2330-TW) 加快生產作業，並悄悄囤積超過 200 萬顆關鍵的 5G 基地台晶片，以確保 2021 年前繼續為中國營運商提供 5G 技術部署。閱讀全文...

盤中零股交易立委喊降稅 財部：言之過早

盤中零股交易 26 日即將上路，立委提議應針對盤中零股交易降稅提高交易誘因，財政部官員對此回應，新政策上路通常要實施一段時間後，才會評估是否給予租稅優惠，暗示目前談降稅「言之過早」。閱讀全文...

聯電甩官司包袱 集邦：未來可更專注晶圓代工發展

聯電 (2303-TW) 遭美國司法部起訴侵害營業秘密案，可望以 6000 萬美元罰金和解，市調機構集邦 (TrendForce) 指出，意味著聯電的官司纏訟將塵埃落定，未來可更專注於晶圓代工領域發展，目前 8 吋產能持續吃緊，業界是否掀起新一輪併購與擴產，將是觀察重點。閱讀全文...

力成蔡篤恭喊話：本益比低於 10 倍 市場低估的能耐

記憶體封測廠力成 (6239-TW) 昨 (22) 日召開法說，董事長蔡篤恭對市場信心喊話，他強調，大連廠將會獨立運作至 2025 年，不會馬上影響訂單情況；他也認為，市場對力成本益比低於 10 倍的認定，低估力成的能耐。閱讀全文...

9 月五大銀行承做房貸終結連 3 升 利率連 4 月穩居歷史次低

台灣央行昨 (22) 日公布 9 月五大銀行 (台銀、合庫銀、土銀、華銀和一銀) 新承做放款統計，購屋貸款共 553.46 億元，較上月減少 21.44 億元，終結連 3 月上揚，房貸利率則連續 4 個月維持在 1.359% 的歷史次低水平。閱讀全文...