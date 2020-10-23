銀行搶錢 新台幣活存優利1%起跳向小資族招手

對於暫無理財規劃的人而言，銀行的優利活存方案或許是可考慮的方案，除了少了定存「綁約」束縛外，還能享有優於牌告利率的優惠，包括渣打、華銀、台新等都有類似方案，活存利率至少 1% 起跳。

渣打銀行近期推出的「活利升財」新台幣活存專案，即日起到明 (2021) 年 1 月 20 日止，新台幣活存帳戶新增資金滿 100 萬元，存款年息可加碼至 0.55%；新增資金存滿新台幣 200 萬元，年息可加碼至 0.75%。

另外，渣打優先理財貴賓在活動結束當月月底，往來資產餘額達等值新台幣 300 萬，年息再加碼 0.3%；活動期間全新加入渣打優先理財，還有新戶額外加碼 0.1%，合計活存利率最高加碼到 1.15%。

華銀的 SnY 數位帳戶新台幣活存可達 2.5%，存滿 5 萬元且不超過 10 萬元以下，使用行動銀行 APP「華銀支付」功能並以台幣 SnY 帳戶完成 1 筆消費扣款或繳稅或繳費或轉帳，可自次月 1 日起到今年底止享有 2% 存款優惠。

華銀表示，使用 SnY 帳戶完成「基金扣款」存款利率可再加碼 0.5% 優惠利率，換言之，存戶必須同時完成「華銀支付」與「基金扣款」存款利率最高可達 2.5%。

另外，台新銀行 Richart 數位帳戶，存戶每月單筆轉入 2 萬元或使用 Richart Visa 金融卡消費兩筆，即可於限額內享 1%。