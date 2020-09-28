映泰主板需求強勁 本業營運可望逐步好轉

板卡廠映泰 (2399-TW) 今 (28) 日召開法說會，財務處協理發言人鄭仲賜表示，第 3 季主機板需求強勁，較去年同期增加約 10-20%，看好本業營運將逐步好轉，中長期仍以本業虧轉盈為目標。

鄭仲賜表示，映泰 2018 年下半年起受礦卡庫存去化影響，本業營運盈轉虧，隨著庫存逐步去化，今年已擺脫礦卡影響，看好超微 (AMD-US)、英特爾 (INTC-US) 等品牌大廠主板新品陸續推出，可望提升產品毛利率，本業虧損也將逐步收斂。

映泰目前超微主板比重約達 6-7 成，英特爾則占 3-4 成。

產品營收比重方面，映泰仍以主機板為主要營收來源，統計上半年主機板營收比重達近 7 成，顯示卡、工業電腦、固態硬碟則各約 1 成，地區方面，今年中國市場從往年逾 5 成下滑至 4 成多，歐美地區則因新增巴西、墨西哥客戶，占比成長至近 6 成。

映泰上半年仍維持獲利，主因是業外金融資產投資、處分設備收益，鄭重賜表示，本季業外將不會有設備處分利益，但預期金融資產投資仍將帶來正向收益。

另一方面，映泰因營運策略調整，今年第 1 季宣布處分轉投資事業銀聯 (Silver) 全數股權，並自第 2 季起不再認列相關營收、獲利，鄭重賜表示，未來並不排除再尋找下一個具發展潛力的產業投資。