星展攜手台塑科技推區塊鏈應用 加快供應鏈融資速度

企業做生意最怕融資核貸速度太慢，導致資金周轉困難，看準企業融資可能碰上的痛點，星展銀行 (台灣) 攜手台塑企業旗下的台塑科技網，推出「供應鏈融資服務平台」串接資訊流，透過 API 介接與區塊鏈不可竄改的特性，加快企業融資速度，最快申請當天就能取得融資額度。

星展銀行 (台灣) 總經理林鑫川表示，數位浪潮改寫製造業型態，越來越多產業開始透過數據及科技增進供應鏈管理效率，尤其是中大型製造業如台塑企業，也開始採用數位化供應鏈管理模式，在單一平台上整合所有採購流程，做為企業客戶數位轉型的推手。

星展銀行 (台灣) 表示，透過「供應鏈融資服務平台」技術整合，供應商透過授權可在平台接收電子訂單之際，快速完成交易資料提交撥款申請，至於銀行端則透過 API 即時與台塑網整合所有交易資訊，最快申請當天就能取得融資額度。

星展銀行 (台灣) 企業及機構銀行處長羅綸有表示，雖然企業可透過數位化與供應鏈流程的下單、出貨、驗收與付款，全都透過線上作業進行，但供應商有借款需求時，大部分仍需透過紙本訂單向銀行申請，而銀行往往需要花費冗長的時間進行內部審核，以確認交易之真實性，導致企業無法即時取得生產訂單所需要的資金。

羅綸有說，星展銀行 (台灣) 與台塑網合作，透過區塊鏈技術整合訂單及付款資訊，讓台塑網、供應商與銀行三方可透過該平台驗證交易，確保資訊即時且正確。

台塑網科技董事長藍偉成表示，本次與星展銀行 (台灣) 的合作，主要透過台塑網的「供應鏈體系融資服務平台」，結合區塊鏈技術，將供應鏈資訊提供予星展銀行 (台灣)，讓銀行能快速掌握與審查供應商實際交易狀況，以進行授信評估並進而降低銀行融資風險，滿足供應商融資需求，同時穩固供應鏈。