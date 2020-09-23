星展銀強攻數位體驗 「digibank」三大面向優化使用體驗

星展銀行 (台灣) 宣布推出全新數位平台「星展 digibank」，從高度客製化、簡單直覺化、資安更三大面向著手強化，打造符合財富管理客戶需求的數位體驗。

星展集團多年前積極進行數位轉型，提供客戶多元完整的數位銀行服務，根據統計，目前約超過 7 成的銀行客戶，透過手機操作網路銀行與行動銀行，為優化數位平台使用體驗，星展特別推出「星展 digibank」。

星展銀行 (台灣) 消費金融處長孫可基表示，根據銀行統計，網銀與行動銀行客戶中，61 到 70 歲族群使用數位服務比例約 1 成，與 21 到 30 歲族群比例 (8%) 相近；進一步分析銀行服務，高達 69% 為轉帳、另有 60% 為換匯交易，是透過行動銀行承做。

星展銀行 (台灣) 總經理林鑫川表示，「星展 digibank」新增逾 30 種功能，並領先業界提供三大主軸，包括高度客製化、簡單直覺化，與資安更強化。

在客製化部分，林鑫川指出，針對財富管理客戶量身打造，提供全球 10 大市場 的研究分析報告，讓客戶可隨時瀏覽及訂閱市場資訊，還能透過社群媒體分享給親朋好友；而客製化的資產總覽介面，可輕鬆掌握未來開支，客戶也可依據使用習慣變更瀏覽順序，無需切換畫面即可瀏覽包含存款、信用卡、外匯、投資、貸款等各項金融服務。

第二是，使用上簡單直覺化，則是首創一鍵轉帳並以收款人整合交易紀錄，直覺式操作介面，其中首創的「一鍵轉帳」，聰明記憶常用轉帳對象帳號資訊，僅需鍵入一次資訊，即可在日後轉帳時直接點選轉帳對象轉帳。

在資安強化部分，「星展 digibank」除了建置與全球頂尖科技公司同等級的高規格安全防護措施，更提供多達 10 大類交易及帳務與相關推播提醒，讓客戶可即時掌控帳戶資訊，提高帳戶安全性。



