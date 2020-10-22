搶海外投資商機 兆豐銀線上即時交易功能再進化

資金行情推升全球股市行情，為搶海外股票投資商機，兆豐銀行領先公股行庫，搶先在網銀、行動銀行增設「外國股票」選項供客戶下單交易，讓客戶除基金、ETF、債券外，還能透過信託平台直接投資國外股票，9 月下旬起進一步新增線上外國股票交易功能。

兆豐銀行表示，客戶可透過兆豐網路銀行或手機 APP 零時差參與美國股市交易，並同步推出「長效單交易」功能，投資人可自行設定下單到期日，最長可 30 天自動下單，適合投資自主性較高的投資人。

兆豐銀行表示，「外國股票」商品首先挑選美國掛牌之全球知名企業股票上架，1 股以上即可申購，最低只要 3000 元美元，便能投資全球知名企業，而且相較目前市場大多有收取最低申購手續費，兆豐銀行理財平台更適合分批多筆價位下單的客戶及小資族群，且無最低申購手續費限制，投資操作更靈活。

以今年前 3 季美國道瓊指數與那斯達克指數報酬率分別為 - 2.65% 及 1.24% 來看，顯示傳統與科技產業受疫情影響下的差距，而疫情引發之新經濟更導致主、被動式基金績效分化，個股部分也因產業區塊及大者恆大而呈現績效差異化。

兆豐銀行指出，部分投資敏感度較高及積極型客戶轉而尋找產業亮點，例如半導體、雲端運算、線上購物與線上遊戲類股等，進行選股布局。