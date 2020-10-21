〈大同股臨會〉開會5分鐘掀口水戰 股東大喊程序事項優先處理

大同 (2371-TW) 今 (21) 日召開股臨會、全面改選董事，出席率達 91.88%，不過才剛開始 5 分鐘，就有股東大喊「程序事項優先處理」，主席、市場派欣同公司負責人林宏信回應，此次股臨會僅能進行董事改選投票。

大同股臨會才進行 5 分鐘，就有股東大喊程序事項優先處理，並要求發言 5 分鐘，引起現場騷動。

林宏信表示，為代表新大同、欣同公司擔任主席，且此次股臨會是依據經濟部許可來召開，此外，投票時間長達 30 分鐘，股東們不需爭相投票。

大同今日全面改選董事，公司派、市場派也直球對決，其中，市場派名單後選董事名單包括台苯董事長、東森電視董事長林文淵，圓建設董事長王光祥，欣同負責人林宏信，文心建設總經理葉曉甄、普渡大學電機博士郭添輝及台苯公司總經理陳柏元。

市場派獨董名單則有見律師事務所合夥律師李勝琛、前大同財務長、永豐金租賃公司董事龔鍾嶸、曾任台大應用力研所教授陳兆勛。

公司派候選董事名單為現任大同董事長林郭文艷、大同執行副總兼財務長彭文傑、尚志資產董事長張益華、大同世界科技董事長沈柏延、晟業資產管理投資部資深副總蘇鵬飛及廣運聯合會計師事務所執業會計師蔡勝文。

公司獨董名單包括安永會計師事務所所長王金來、政大名譽教授劉宗德、光倫電子董事長謝穎昇。