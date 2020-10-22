為何大選前該佈局美股？

受到拜登兒子不雅照片與電子郵件遭流出影響，美國總統大選不確定性再度升高，高達 5 個搖擺州民調領先差距都在誤差範圍內。擔心美國大選結果不知何時能公佈，不少人選擇觀望模式，想等到選舉結果確定後再重回美國股市。「鉅亨買基金」認為高不確定性正是能買到便宜價格的原因，等到塵埃落定時，股市早已漲回高點，選前才是佈局美國股市的好時機。

1. 別等待，選前佈局美股等甜頭

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採標普 500 與羅素 2000 指數，資料期間: 1978-2020。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

從 1978 年以來，美國共經歷過 10 次總統大選。如果選舉前 10 月底買進美國大型類股，持有至隔年 3 月與 6 月的上漲機率皆為 80%，平均漲幅分別為 2.7% 與 7.9%。若選擇與國內經濟關聯度更高的小型類股，持有至 6 月的上漲機率升高至 90%，平均漲幅更高達 5.2% 與 12.2%。不論 10 月驚喜如何發展，美國總統選舉遲早會結束，而新總統上台通常有利股市。當股價受到選舉不確定性而遭不合理的打壓時，賣出美股不是好策略。

2. 疫情造成經濟衰退反成美股利多

除了總統大選外，經濟衰退是另一個很多人不敢投入股市的原因。但與一般看法相反，總統大選加上經濟衰退，反而更是該趁機買入美股的原因。從 1927 年以來的 23 次總統大選中，如果選前一年內美國沒有發生經濟衰退，美國股市選前 10 月底至隔年 10 月的平均漲幅為 3.8%。但若選前一年有發生經濟衰退，選前 10 月至隔年 10 月的平均漲幅升高至 14.2%。由於美國小型類股編纂時間較短，因此無法納入回測。但理論上，經濟衰退後，新任總統較易採取大規模刺激政策來推升經濟成長率，而與國內經濟關聯度更高的小型類股漲幅應該更大。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採標普 500 指數，資料期間: 1927-2020。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 考量景氣週期，小型股更有機會

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採標普 500 與羅素 2000 指數，資料日期: 2020/10/20。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

除了過往總統大選與新總統的刺激政策外，景氣週期本身也支持美國小型類股。從上圖可看出，美國景氣衰退前，美國大型類股表現通常優於小型類股。但在衰退期間或前夕，大型類股相對於小型類股股價比值將觸頂回落，小型類股表現開始跑贏大型類股。從過去 5 輪景氣週期平均來看，小型類股逆轉大型類股的趨勢可延續至經濟衰退結束後的 25 個月內。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

期待新總統，美國小型股基金充滿爆發力

無論拜登或是川普當選，新任總統與國會必定會通過新的紓困法案，並帶動整體美國股市。儘管大型與小型類股都會受惠，但小型類股潛在上漲幅度較大，風險承受度較高者可以趁選前提高美國小型類股基金佔比；較保守的人則可以全球股票型基金為核心，慢慢調整美國小型類股基金比重。

鉅亨精選基金

>> 瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元)

>> 摩根士丹利環球機會基金 A

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本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

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