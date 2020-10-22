〈宏碁新品發表會〉跨界攜手保時捷設計推新系列筆電 搶攻高階市場

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 今 (21) 日舉辦全球線上發表會，宣布與保時捷旗下設計公司 Porsche Design 合作，推出結合科技、極簡設計元素的 Porsche Design Acer Book RS 系列筆電，強攻高階筆電市場。

Porsche Design Acer Book RS 系列筆電最高搭載第 11 代英特爾 i7 處理器、輝達 GeForce MX350 顯示晶片，並以全金屬機殼打造，同時保有 1.2 公斤的極致輕便，也通過英特爾雅典娜 (Athena) 計畫認證。

宏碁表示，Porsche Design Acer Book RS 筆電是以一體成型的特殊軸承作為連接，在筆電打開時可稍微抬高機身，進而提升散熱表現，並提供更符合人體工學的輸入體驗，14 吋觸控螢幕上也覆蓋抗菌康寧大猩猩玻璃。

宏碁今以 CONNECTED TOGETHER 為主題，舉辦全球線上新品發表會，透過三大場景串聯居家智慧生活、設計工作室及電競空間，發表一系列新品董事長陳俊聖表示，今年是充滿挑戰的一年，也改變消費者生活型態，宏碁將持續運用新科技、技術、創新產品，從居家生活的延伸、時尚頂級的電腦產品及周邊，提升用戶使用體驗。