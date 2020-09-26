宏碁衝刺Chromebook 翻轉筆電新品上市營運加溫

今年全球在疫情衝擊下，意外帶動遠距教學商機大爆發，教育筆電、平板供不應求，其中，宏碁 (2353-TW) 受惠旗下教育 Chromebook 帶動，第 3 季營收可望攀上近五年單季新高，看好市場需求強勁，宏碁再推出可翻轉 Chromebook 新品，為營運再添動能。

宏碁新款可翻轉 Chromebook 新品，包含 13.5 吋軍規級 Chromebook Spin 713、11.6 吋 Chromebook Spin 311，其中，Chromebook Spin 311 就是日前與廣達 (2382-TW)、聯發科 (2454-TW) 共推的產品，並通過英特爾 (INTC-US) 雅典娜 (Project Athena) 計畫認證，即日起正式在台開賣。

展望第 4 季，宏碁表示，教育 Chormebook、電競筆電需求仍暢旺，訂單供不應求，短期僅能滿足客戶 3-4 成需求，訂單能見度可看到明年。

法人則估，宏碁 9 月營收將可望持平或再優於 8 月高檔水準，第 3 季營收將突破 700 億元大關，季增逾 1 成，創下 2015 年以來單季新高紀錄，單季筆電出貨也將達 430 萬台，季增約 2 成。

另一方面，宏碁強化 Chromebook 布局，日前也與廣達、聯發科、谷歌 (GOOG-US) 共組 Chromebook 產業鏈，啟動台灣教育數位轉型計畫，協助台灣基礎教育邁入下一個 10 年發展，首波預計捐贈 500 台 Chromebook 給台灣偏遠地區學校使用。