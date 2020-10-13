Q3全球個人電腦出貨年增3.6% 宏碁、華碩成長最強勁

今年在疫情意外帶動下，全球個人電腦出貨量逆勢創高，市調機構顧能 (Gartner) 最新統計，第 3 季全球個人電腦出貨量達 7140 萬台、年增 3.6%，其中，美國市場出貨量年增 11.4%，為近十年最大增幅，台廠宏碁 (2353-TW)、華碩 (2357-TW) 也分別年增 29.5%、12.9%，優於其他品牌廠。

根據統計，宏碁、華碩仍居全球個人電腦出貨排名五、六名，但在遠距需求帶動下，單季出貨年增皆達雙位數，出貨分別達 508.5、474.7 萬台，年增 29.5%、12.9%，市占率也提升至 7.1%、6.7%，年增 1.4、0.6 個百分點。

Gartner 表示，第 3 季個人電腦需求強勁，市場不再以家庭為單位衡量個人電腦數量，而是以個人為單位衡量個人電腦需求，其中，主打教育市場的 Chromebook 在遠距教學需求帶動下，單季出貨量年增 90%，市占率也超過 1 成，達 11%。

從各品牌分析，Gartner 指出，前三大品牌廠聯想、惠普 (HP-US)、戴爾 (DELL-US) 出貨狀況分歧，聯想第 3 季在中國強勁需求支撐下，單季個人電腦出貨首次突破 1800 萬台，達 1830 萬台、年增 8.3%，戴爾則受部分企業緊縮資本支出，單季出貨 1082.7 萬台、年減 4.6%。

宏碁、華碩受惠遠距商機，第 3 季營收亮眼，宏碁營收達 800.29 億元，季增 22%、年增 27.3%，攀上近 23 季新高，華碩第 3 季品牌營收則達 1186.06 億元，季增 41.05%、年增 37.78%，同創近 19 季新高。