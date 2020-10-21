線上需求熱 新興雲端指數大漲逾7成 可望成複委託新寵

近期由蘋果、亞馬遜領軍，帶動美股納斯達克指數光復 3 月疫情缺口並創歷史新高，事實上，除了 FAANG 尖牙股之外，投資人更將焦點延伸至中小型雲端概念科技，永豐金證券今 (21) 日指出，今年以來 S&P 500 上漲 5.7%，納斯達克漲幅 26.7%，而新興雲端指數 (BVP Nasdaq Emerging Cloud) 漲幅更高達 77.5%，值得作為複委託投資留意方向。

iPhone12 開賣帶動新一波 5G 換機潮，永豐金證券指出，新冠肺炎疫情促成生活質變，遠距工作和線上課程成為常態，過去未被市場廣泛運用的冷門技術取得敗部復活，包括雲端運算、線上會議、電子商務、線上支付等相關發展熱絡，推升新興雲端指數今年以來大漲 77.5%。

顯然，除了 FAANG 尖牙股，投資焦點已延伸至中小型雲端概念科技，例如 Slack、Twilio 和 Datadog(雲端運算)、Zoom 和 Cisco(線上會議)、Shopify(電子商務)、Paypal 和 Square(線上支付) 等。

值得留意的是，思科的 Webex 為鹹魚翻身最佳代表，2007 年 Webex 被思科收購以來，思科利用多種方式增強 Webex 的功能，疫情使其用戶暴增，從 2 月至今 Webex 服務在中國網路流量激增 22 倍，在亞洲其他國家使用量也大增 3-4 倍，目前每月約 2 億名活躍使用者。

除了雲端服務高成長，伺服器需求也迎來最熱一年，隨著視訊教學，網購、網路訂餐流量暴增，需要有更快的運算能力、更多伺服器，據 Cisco 預估，2016-2021 年資料中心流量複合成長率 (CAGR) 達 25.0%。