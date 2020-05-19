牧德5、6月營收持平4月 Q2不淡估將季增逾1成

PCB 及半導體檢測設備廠牧德 (3563-TW) 4 月營收 2.56 億元，月增 1.21%，年增 0.74%，為近 10 個月以來新高，依公司最新接單進度來看，5 、6 月營收仍將維持此水準，第二季營收可望達 7.6 億元，優於首季 6.86 億元，季增 1 成。

牧德已完成現增案，自市場募集 5.3 億元資金，是今年以來繼迅得 (6438-TW) 後，第二家完成市場籌資的 PCB 及半導體設備廠，牧德現增的 2120 張現增股今 ( 19) 日上市買賣，股價開高上漲 6.5 元，以 327 元開出。

牧德指出，同業設備廠人員受困各國，無法前往中國，競爭對手積極搶食中國市場，牧德此時由總經理率隊前往推廣與裝機為業務布局。

牧德董事長汪光夏表示，2020 年以來營運雖受疫情影響，整體設備業營收多處衰退狀況，但牧德擴大研發投入及網羅更多人才，看好此時是最好機會，營運將再上層樓。

牧德今年首季稅後純益 2.26 億元，季增 1.65 倍，年減 13.63%，每股純益 5.3 元。

牧德 4 月營收為 2.56 億元，月增 1.21%，年增 0.74%，為近 10 個月以來新高；前 4 月累計營收 9.42 億元，年增 1.88%。法人指出，牧德上半年接單平穩，若中國疫情未出現太大變化，將有利 AOI 設備維持營收穩定格局。