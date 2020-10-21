搶客戰從商品延伸至支付 統一超、創業家打造多元消費生態圈

隨著行動支付普及，各大通路均積極強化支付系統競爭力，連鎖超商龍頭統一超 (2912-TW) 今 (21) 日宣布， 7-ELEVEN 即日起新增聯邦銀行於 LINE Pay、信用卡等支付工具使用，而創業家 (8477-TW) 為迎接即將到來的電商年度大檔雙 11 購物節，宣布再結盟悠遊付，希望透過擴大多元支付形成消費生態圈。

據資策會產業情報研究所 (MIC) 對台灣消費者上半年行動支付調查，若商家支援所有支付工具，消費者首選行動支付的比例達 35.3%，首度超越實體信用卡或金融卡的 33.9%。

統一超指出，前三季 7-ELEVEN 電子支付使用人次突破 2.7 億，年增逾 10%，交易總金額並未受疫情影響反而成漲近 20%，觀察主要原因是首度推出 3 大支付工具 icash2.0、icash Pay 和 OPEN 錢包立折活動，有效提升消費體驗頻次、客單價。

統一超進一步表示，7-ELEVEN 電子支付交易總金額近 50% 來自自家的 3 大支付工具，為持續擴大多元支付生態圈，7-ELEVEN 即日起新增聯邦銀行於 LINE Pay、信用卡等支付工具使用，強打最高回饋率達 22%，希望再帶動一波新客消費。

而作為電商業者的生活市集，以行動購物為銷售主戰場，由於訂單高達 80% 來自行動裝置，創業家正不斷優化行動端服務，並與各大產業先驅進行策略結盟，創業家兄弟總經理廖家欣表示，近 3 年來行動支付在生活市集平台支付占比逐年提升，而此次與悠遊付的合作，目標在第四季電商旺季共創行動商機新高峰。