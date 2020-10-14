〈電商備戰雙11〉富邦媒紮根智慧服務、短鍊物流 看好Q4最旺季

面對即將到來的電商年度最大檔雙 11 購物節，momo 富邦媒 (8454-TW) 今 (14) 日指出，第四季為國內外電商業者最重視的一季，momo 今年已持續強化內部技術和營運管理，並持續擴展站上品牌數、商品數，對年底最旺季做好萬全準備。

富邦媒總經理谷元宏指出，momo 近年來積極讓智慧服務紮根，透過大數據化物流、智能客服、千人千面計畫、搜尋服務共四大科技力，以及品牌深耕合作、物流布局、支付工具拓展等三大服務力，為 momo 締造上半年業績年增 31.4% 的優異成績，也為即將到來雙 11 做好萬全準備。

谷元宏強調，近年來線上購物成為消費趨勢，momo 除了持續深耕品牌合作外，今年也推出許多新服務，包括富邦媒自建車隊富昇物流以及冷凍店取、語音搜尋等，不只要做科技的 momo，更要做服務的 momo。

其中，8 月 APP 語音搜尋服務上線後，每日平均有高達 1 萬次使用量，短短 2 個月推升 app 流量成長 3 倍，而以圖搜圖服務也讓消費者只需透過上傳圖片就能快速找想要的商品。

而 momo 透過 AI 大數據演算客戶消費行為，將訂單依指定區域倉出貨，並搭配電子地圖規畫最佳配送路線，讓消費者取貨零時差，並透過知識點建立，利用語意分析作為前線客戶問題文字回應，達到問題回覆零時差，而千人千面計畫則依消費者購買、瀏覽行為推薦不同商品，建立了個人化商品推薦零時差。

另一方面，谷元宏提到，momo 全力發展短鍊物流，為加速擘劃物流服務力，momo 至今已拓建 29 座營運倉儲，平均每月接單量高達 210 萬筆，年增超過 25%，並於 5 月正式成立自建車隊富昇物流。

而看準冷凍食品銷售成成長，momo 首度與全家 (5903-TW) 合作推出冷凍店取服務。

另外，富邦媒指出，今年站上再加入 3000 個品牌，包含知名服飾 GAP、Roots、Adidas 和生活家居 Hoi 好好生活等，至今已網羅超過 1.8 萬品牌數，集結近 300 萬件商品。

而「富邦 momo 聯名信用卡」至第三季底已累計近 33 萬用戶，開創全新世代的會員經濟。