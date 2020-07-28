比特幣飆破11000美元 創1年多來新高 單日漲幅破10%

黃金價格週一 (27 日) 達到新的歷史高點 1942 美元，與此同時，被視為「數位黃金」的比特幣近日也開始衝刺，週二飆到了 11200 美元，創 2019 年 8 月以來新高。

據《investing.com》綜合報價，至台北時間上午 9:38，比特幣價格來到 11191 美元，24 小時漲幅為 10.86%，這是自 7 月 27 日以來最大的單日漲幅百分比。美元重挫及避險需求急升，普遍被視為本次比特幣起漲的主因。

比特幣價格 (圖表取自 Investing.com)

Miller Tabak + Co 首席市場策略師 Matt Maley 表示，比特幣近日吸引了動能參與者，這類玩家扮演舉足輕重的作用，並讓比特幣得以大漲。

此外，上週美國貨幣審計長辦公室表示，美國銀行可以為客戶的加密資產提供託管服務，這一政策宣示，可能有助於提高加密貨幣對一些投資者的吸引力。

交易員和技術分析師通常在比特幣突破時抱持樂觀態度，特別是近 1 天內，比特幣價格由 9933 到 10956 美元上方，正式消除了三重頂的可能性，激發市場的樂觀預期。

(圖表取自 Forbes)

Grayscale 兼加密貨幣風險投資公司 DCG 的執行長 Barry Silbert 認為，比特幣的下一個阻力位在 13000 美元。Glassnode 科技長 Rafael Schultze-Kraft 認為，10900 美元是一個重要阻力點，因此近日的飆高，可能是關鍵性的突破走勢。

但是，一些分析人士警告，價格飆升可能不會持續很長時間。Panxora 主管 Gavin Smith 認為，2020 年剩下時間內，比特幣走勢預計仍會高度波動，他們對年終價格的預測是 7000 美元。

他認為，目前市場正遭受「大規模需求衝擊」，這可能會造成接下來價格下滑，比特幣真正的反彈預計明年才會出現。