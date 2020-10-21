【Wen姐筆記】台指結算日 待多空表態！指路不必看仙人

台股多空觀望，儘管多方仍緊抓控盤權，但是否還有機會再度射門 13000 點？取得決戰權門票的關鍵價位 12865 點，多空仍在暗中角力。加權指數昨日以 12862.37 點作收，成交值 1481 億元卻創下 10 月以來最低！今日台指期結算日，靜待多空表態。而大盤後勢指路不必看仙人，多方攻擊主將與量能變化才是重點！關鍵點位為 12888、12919 與 12953 點。

大盤多方如果還要延續攻勢，12865 點務必站穩，而 12900 點兩端哨站為 12888 與 12919 點，站穩後才有機會往 12953 點挺進，正式進入 13000 點射門區。13000 點兩端哨站為 12985 與 13013 點。但如 12865 點未能站穩，多方攻勢有氣無力，需提防回測 12831 與 12800 點關卡，如再失守，需提防本波多方攻勢告一段落。12800 點下方護城河為 12777 點，如再棄守，得提防進入月線保衛戰。恐回測 12747 與 2700 點關卡，12700 點兩端哨站為 12717 與 12682 點。

台股距離 13000 點關卡球門前，僅有 150 點不到的距離，但是難度仍舊不低。昨日多空量縮觀望，所幸控盤權仍在多方，多方攻擊主將如能重振雄風，並伴隨量增，多頭仍還有機會再闖 13000 點！

至於誰來當 13000 點射門主將？台積電與聯電可交相掩護搭配，鴻海與大立光則是蘋概股代表，而聯發科如果動起來，對高價股與電子上游族群較為有利！

總之，台股能否打破目前的盤整格局，量能為相當重要的關鍵。在美國總統選戰進入倒數，儘管新台幣走勢強勁，但外資避險氛圍仍極濃，多方還是得步步為營！ (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)