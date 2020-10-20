外資大舉布局反向ETF避險 賣超PCB、金融股最多

市場觀望氛圍濃厚，台股今 (20) 日受權王台積電成壓盤重心拖累，終場下跌 45.97 點，收今日最低點 12862.37 點。外資大舉布局反向 ETF 元大台灣 50 反 1 與富邦 VIX，避險意味濃厚，而 PCB 族群、金融股成外資提款對象，其中兆豐金、中信金再遭大砍逾 6000 張，且遭連 6 賣。

三大法人方面，外資昨日回頭大買台股 127 億元後，今日又轉賣 20.16 億元，自營商同步賣超 11.86 億元，投信則買超 3.6 億元，三大法人共賣超 28.43 億元。

期貨方面，外資減碼多單 2349 口，多單未平倉口數降至 26384 口；投信增持空單 81 口，空單未平倉口數增至 36490 口；自營商增持多單 1481 口，多單未平倉口數增至 14410 口。

外資今日大舉布局反向 ETF，避險意味濃厚，大買元大台灣 50 反 1 達 12 萬張，也敲進富邦 VIX 4.2 萬張，除 ETF 外，長榮也獲外資買超 2 萬張。

觀察外資買超標的，除欣興獲外資大買 9576 張外，智易、華邦電、光磊、精成科、聯電等電子股，及國喬、中鋼、力鵬等傳產股，均獲外資買超超過 2000 張。

外資賣超方面，宏碁遭大賣 9768 張，英業達、友達、力成也遭調節超過 5000 張，PCB 族群遭變臉轉賣，華通、臻鼎 - KY、燿華、景碩、金像電，及電子雙雄台積電、鴻海，也遭外資賣超逾 2000 張。

金融股持續成外資提款對象，兆豐金、中信金再遭大砍逾 6000 張，且均遭外資連 6 賣，第一金、臺企銀、華南金、富邦金遭調節超過 3000 張，開發金、國泰金、永豐金、元大金也遭賣逾 2000 張。

法人認為，美國大選前紓困方案難以達成，加上大選將至等不確定因素影響，且明日適逢台指期結算，市場觀望氛圍濃厚，盤勢表現震盪，須謹慎操作。