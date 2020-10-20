【袁志峰專欄】內銀升勢可持續 警惕高估值板塊

10 月 20 日推介 - 中國人壽 (2628), 上日收市 $18.70

1) 股市前景

三季度中國經濟按年增長 4.9%，遜預期但仍較歐美國家強勁。內銀股連續 2 日跑赢大市，估計中資銀行三季度盈利較預期好的概率極高。昨日醫藥及物管股下跌，反映市場焦點有可能從高估值成長股轉移至低估值板塊，相信內銀股升勢可持續，首選工商銀行 (1398)。

螞蟻集團來港招股上市計劃，已獲中港兩地批准。市場消息稱，初步計劃於下周二至周五招股，擬在 11 月 6 日 A+H 股同步掛牌。

今天推介是中國人壽 (2628)，中國 10 年期債息從 4 月底約 2.50% 升至目前的 3.22%，有助改善保險公司的投資收益。今年前 9 個月，中國人壽的保費收入同比增長 9.4%，優於行業同期增長率。現價對應市盈率 8.2 倍，市淨率 1.2 倍，估值偏低，建議買入，目標價 21.0 元，止損價 17.7 元。

2) 上日中港股市況總結

周一恒指高開 179 點，隨即拉升，最多曾漲 385 點，中國公布最新經濟數據後升幅收窄，收報 24542 點，升 155 點或 0.6%。成交額按日升 9% 至 1228 億元，10 月以來日均成交額為 1133 億元。港股通南向資金淨買入 26 億元，10 月以來淨買入 280 億元。

藍籌股 36 升 13 跌 1 持平。工商銀行 (1398)、瑞聲科技(2018) 及滙豐 (5) 分別漲逾 3%、2% 及 2%，是升幅最大藍籌。其次是九龍倉置業 (1997) 及舜宇光學 (2382) 皆上升接近 2%。小米 (1810) 是表現最差藍籌股。其次是石藥集團 (1093) 及藥明生物(2269)，分別跌 3% 及 2%。

恒生科技指數跌 0.5%，成份股 10 升 19 跌 1 持平。大型科技股漲跌不一，小米 (1810) 及美團 (3690) 分別跌逾 4% 及 2%。阿里巴巴 (9988) 升 1%。FIT HON TENG (6088)漲逾 19%，是升幅最大成份股。中芯國際 (981) 升逾 3%。微盟 (2013) 及眾安在線 (6060) 是跌幅最大成份股，分別瀉逾 6% 及 5%。

板塊方面，內銀、燃氣、基建及紙業股跑贏大市。農業銀行 (1288)、郵儲銀行(1658) 及民生銀行 (1988) 漲逾 2%。新奧能源 (2688) 升 7%，華潤燃氣 (1193) 及中國燃氣 (384) 升逾 4%。中國中鐵 (390) 及中國鐵建 (1186) 升 2%-3%。玖龍紙業 (2689) 及理文造紙 (2314) 升逾 4% 及 2%。物管、軟件、醫藥及遊戲股下跌。碧桂園服務 (6098)、雅生活服務(3319) 及永升生活服務 (1995) 跌 6%-7%。明源雲 (909) 跌 5%，金山軟件 (3888) 及金蝶國際 (268) 跌 2%。網龍 (777)、IGG(799)、中手游(302) 及心動公司 (2400) 皆跌逾 2%。

周一上証指數高開低走，早盤最多曾升 1.0%，收報 3312.67 點，跌 0.7%。深証成指跌 0.8%，科創 50 指數跌 1.8%。滬深兩市總成交約 7300 億元 (人民幣，下同)。滬深股通北向資金淨賣出 32 億元，10 月以來淨買入減至 191 億元。

3) 上日美股市況總結

周一美股三大指數下跌。道指收報 28195 點，跌 410 點或 1.4%。標指跌 1.6%，納指跌 1.7%。美匯指數跌 0.3%，收報 93.42。現貨金價升 0.2%，收報 1903 美元。

4) 宏觀 / 行業訊息

中國第三季國內生產總值 (GDP) 按年增 4.9%，遜於市場預期；按季增 2.7%。首三季 GDP 升 0.7%，符預期。今年首三季，全國規模以上工業增加值按年增長 1.2%，固定資產投資按年增長 0.8%，社會消費品零售總額按年下跌 7.2%。(信報)

5) 新股訊息

世茂服務 (873) 今日開始招股，計劃發售約 5.88 億股，招股價每股 14.8 元至 17.2 元，集資 101.2 億元，其中約 40% 為大股東世茂集團 (813) 出售的舊股，套現約 40.5 億元。若不計及舊股出售部分，世茂服務集資最多 60.7 億元，每手 1000 股，入場費 17373.32 元，預計 10 月 30 日掛牌。(信報)

6) 個股訊息

中國鐵塔 (788) 宣布，截至 9 月底首三季，股東應佔溢利 45.6 億元人民幣，按年增長 17.8%。期內，營業收入 602.2 億元人民幣，按年增長 5.6%。(信報)

紫金礦業 (2899) 公布，按中國會計準則，今年首 9 個月盈利 45.7 億元人民幣，按年增 52.1%。期內，營業收入 1304 億元人民幣，按年上升 28.3%。(信報)



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