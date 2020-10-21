波克夏子公司違反伊朗制裁 遭美國財政部開罰

波克夏公司 (BRKA-US) 的土耳其子公司因被控違反美國制裁伊朗命令，周二 (20 日) 同意支付 410 萬美元，與美國財政部就民事訴訟達成和解。

美國財政部外國資產管制辦公室 (OFAC) 指控，土耳其公司 Iscar Turkey 於 2012 年底到 2016 年初，在已知產品將外銷到伊朗的情況下，仍出口總價值 38.3 萬美元的金屬切削刀具給第三方廠商，其中部分產品甚至轉賣給和伊朗政府有關連的客戶。

財政部表示，Iscar Turkey 好幾位資深主管為了對相關主管機關和波克夏隱匿資訊，利用私人電郵往來，並在公司內部紀錄使用化名。Iscar Turkey 還收到以歐元支付的款項，掩蓋和伊朗間的交易。

負責執行制裁措施的 OFAC，禁止任何美國企業和外國子公司與伊朗政府和當地企業有商業往來。

對市值 5000 億美元的波克夏來說，410 萬美元和解金額不大，卻凸顯這樣成熟的大公司仍可能在複雜的跨國法規遵守方面踢到鐵板。

股神巴菲特執掌的波克夏公司，先在 2006 年以 40 億美元收購 Iscar Turkey 的母公司 IMC International Metalworking Companues 八成股權，2013 年再支付 20.5 億美元買下剩餘股份，是波克夏併購非美國企業中規模最大的一筆。

依據雙方協議，波克夏在收到內部匿名舉報之後，自行向財政部通報不當行為。