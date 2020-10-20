國際新冠肺炎復燃 20檔概念股「疫」軍突起

美國總統川普夫婦日前確診新冠肺炎 (COVID-19)，引發市場軒然大波，近期歐洲疫情也有復燃的跡象，使得防疫題材重獲市場關注，眾家台廠在疫苗、藥物、檢測及醫材四大面向各自努力，包括國光生、台康生、生華科等 20 檔防疫概念股，陸續端出成果或積極擴產，搶攻海內外市場龐大商機。

全球新冠肺炎累計病例已突破 4000 萬例，死亡病例數也高達 112 萬，其中，歐洲地區正面臨新一波疫情衝擊，甚至超越 3、4 月的高峰，主要國家英國、法國、俄羅斯、荷蘭、德國及西班牙占歐洲新增確診病例逾半數，愛爾蘭政府今天率先宣布封城 6 周，以遏止病毒蔓延。

我國政府祭出新冠疫苗研發補助計畫，高端疫苗 (6547-TW) 日前率先獲得衛福部疾管署 4.7 億元臨床一、二期的補助合約，聯亞生技也通過 4.3 億元的補助合約，國光生 (4142-TW) 則獲通知臨床補助 4.58 億元，3 家都屬於蛋白質疫苗，補助金額差不多，目前都已開始進行施打作業。第 4 家國光生旗下的安特羅生技 (6564-TW)，則與國衛院合作技轉 DNA 疫苗，將在啟動一期臨床試驗後，向政府爭取補助。

疫苗採購方面，東洋 (4105-TW) 向德國藥廠 BioNTech 爭取 3000 萬劑新冠肺炎疫苗的台灣代理權，首批 1000 萬劑疫苗預計明年第 1 季到貨，約可供應 500 萬人施打，東洋預計本月底前，與 BioNTech 完成訂單與定價。

至於快篩試劑的部分，由於印度疫情惡化，台康生 (6589-TW) 與寶齡富錦 (1760-TW)、安肽共同開發的飛確 Vstrip COVID-19 抗原快篩試劑，本月將取得印度醫材進口許可認證，據悉，台康目前在手訂單量已突破百萬劑，後續持續增加，貢獻營收也將突破億元；寶齡也已出貨至東南亞、中東地區，9 月營收近 5 成貢獻來自抗原快篩，第 4 季將維持高峰水準。

亞諾法 (4133-TW) 受惠核酸檢測試劑 (RT-PCR)、抗原 / 抗體快篩試劑銷售增溫，自結 8 月稅後純益年增逾 1 倍，每股賺 0.1 元，近期更攜偉喬生醫完成 COVID-19 中和性抗體最佳候選者 7F7 人類化工程與定性驗證，將對外授權；瑞磁 (6598-TW) 第 3 季營收 9679 萬元，年增 189%，創單季新高，主要因快篩試劑獲美國多家大型醫療機構採用，訂單能見度已看到明年第 1 季，看好後市銷售表現。

醫材大廠泰博 (4736-TW) 自有品牌額 / 耳溫槍 7 月起於美、日、歐放量，維持在高檔水位，帶動前 9 月營收創歷史新高，近期還傳出為美系品牌客戶代工的非接觸式額溫槍，獲白宮採購，訂單能見度看到明年第 1 季；而新冠抗原快篩試劑 9 月中已獲得 GMP 製造許可，待獲得出口許可後，海外銷售將正式啟動。

至於治療新冠肺炎藥物方面，生華科 (6492-TW) 旗下被視為潛力新藥的 Silmitasertib，是與美國醫療體系 Banner Health 共同合作臨床試驗，首位受試者用藥後病情好轉、順利出院，接下來的 IIT 臨床，預期將收 40 位病人；台微體 (4152-TW) 旗下治療新冠肺炎新方案 TLC19 羥氯喹寧微脂體吸入懸浮劑第一期臨床試驗，納入第一位受試者。

此外，口罩大廠恆大 (1325-TW) 熔噴不織布近期獲國際客戶大追單，預估 10 月後每月外銷約 120 噸到 140 噸，價格優於國內徵收價甚多，將有利挹注第 4 季營運；康那香 (9919-TW) 擴大產能購置 16 部口罩機台，10 月起日產能達 400 萬片，口罩目前占整體營收約 4 分之 1，第 4 季營運成長可期。法人預期紡織廠聚陽 (1477-TW) 第 3 季財報將優於預期，儘管防護衣生產在台告一段落，但外銷歐美需求仍迫切，未來可望進一步建立自有品牌。

COVID-19 改變全球人類的生活模式，國內生技醫療產業十年磨一劍，力拚走出新局，政府居中扮演的角色至關重要，必須加速改善資金、法規、人才、開發及研究等條件，建構完整的生態系，才能讓生醫產業站穩腳步，形成正向循環。