【富蘭克林】美國經濟復甦研究：落實防疫才能安心消費

美歐新冠疫情再度升溫，截至 10/17 美國新冠肺炎確診人數超過 810 萬人，單日新增確診數連五日超過 5 萬人；歐洲部分法國宣布巴黎等主要大城市實施宵禁，英國也採取更為嚴厲的防疫措施，所幸消費數據良好、聯準會貨幣政策料將持續寬鬆，支撐美股高檔震盪。

為了對後疫情時代的美國經濟動態取得更深入的觀點，富蘭克林坦伯頓基金集團七月起進行「富蘭克林坦伯頓 - 蓋洛普經濟復甦研究」的每月調查，九月最新調查結果顯示美國人的防疫信心和大眾活動以及消費動能有著強烈的連結，特別是對疫情影響程度高的產業。

富蘭克林坦伯頓固定收益團隊投資長暨精選收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 經理人桑娜．德賽表示，調查結果顯示當採取適當的預防措施將有助於民眾的防疫信心，民眾安全若得以保障將推升消費者信心，支持經濟復甦。另外，政府也應持續監控錯誤的新冠病毒認知對於民眾信心的衝擊。

不過，桑娜．德賽本月初時也表示對於經濟前景仍然保持樂觀，看好美國將度過疫情大流行及選舉的不確定性，到 2021 年，美國和全球經濟將收復失地。這將是一個循序漸進的過程，充滿很多不確定性和許多障礙。有些產業將面臨更長時間的挑戰，疫情也將引發一些結構性變化。操作策略上，高品質、由下而上的研究仍然是成功投資的關鍵，主動式操作變得更加重要，精選國家、資產類別、產業和公司是績效和管理風險的關鍵。

美國民眾的防疫信心牽動消費支出意願

富蘭克林坦伯頓基金集團表示，九月調查結果顯示對比『生活所在州為要求接觸人群的員工需要強制戴口罩』以及『不要求接觸人群的員工須強制戴口罩的州』來看，前者的民眾防疫信心 (30%) 高於後者(22%)；這種現象在共和黨所在的州更是明顯，其中有 35％的人非常有信心可以保護自己，而沒有強制戴口罩規定的州中，只有 24％。此外，落實外出戴口罩的民眾更有信心保護自己。(下表)

而從人口統計的角度來看，男人相較於女人更有信心可以保護自己，老年人口的信心程度較低，非裔及西班牙裔美國人更關注新冠疫情，相較於白種人或亞裔美國人更有防疫信心。民眾的防疫信心也將影響大眾消費，包括餐廳用餐，健身房或沙龍消費，預訂航班、酒店或租車等。

<本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效><本頁不代表對任一個股的買賣建議>。【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限，且投資前述有價證券總金額不得超過該基金淨資產價值 20%，另投資香港地區紅籌股及 H 股並無限制。本基金並非完全投資於大陸地區之有價證券，投資人仍須留意中國市場特定政治、經濟與市場之投資風險。新興市場基金警語：本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金進行配息前未先扣除應負擔之費用。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站，投資人可至本公司網站 (http://www.Franklin.com.tw) 查閱本基金經金融監督管理委員會核准，惟不表示絕無風險。高收益債券基金警語：由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，投資人應審慎評估。本公司所提供之資訊，僅供接收人之參考用途。本公司當盡力提供正確之資訊，所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來源，但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保，如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或受僱人，並不負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策，須自行承擔結果。本境外基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】投資基金所應承擔之相關風險及應負擔之費用 (含分銷費用) 已揭露於基金公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站 (http://www.fundclear.com.tw) 下載，或逕向本公司網站 (http://www.Franklin.com.tw) 查閱。