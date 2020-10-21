【聯邦投信】重質不重量，ESG投資品質Level up！

美國總統大選進入倒數階段，但紓困法案卻遲未通過，兩黨在選前的互相角力讓投資人的心情有如坐雲霄飛車般大起大落，且歐洲正面臨新一波疫情疫情衝擊，經濟恐陷入雙底衰退，聯邦投信表示，金融市場雜訊不斷，多方消息讓投資人心慌慌，投資布局 ESG 概念搭配固定型收益商品，有如吃下一顆定心丸，減輕投資人對市場不確定性之擔憂！

ESG 優生學 投資更好選！

聯邦 2023 年到期全球 ESG 優質債券基金 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 預定經理人余政民指出，自從 ESG 概念出現後，不少國家與公司逐步推行相關政策，希望能真正達到永續經營的理念，而近幾年 ESG 概念更是大放異彩，尤其這飽受疫情影響的動盪環境下，ESG 概念債券的表現更為出色。

余政民表示，分辨 ESG 債券標的主要可根據償債能力與致力 ESG 之程度作區分，共可分為四個象限 (詳見圖一)，其中又以致力於 ESG 且償債能力高之公司為 ESG 頭等資優生，不僅違約機率小，對 ESG 的執行與規劃也抱持著積極的態度，此象限內更有許多公司本身就是屬於投資等級債的一員，可謂優上加優！

ESG 高品質 各國政府也買單

根據聯合國責任投資原則組織資料顯示，截至 2020 年 10 月 18 日，簽署「責任投資原則」之機構已超過 3,300 家，許多政府機構都已加入 ESG 的行列，也承諾將 ESG 議題納入投資決策流程中。另一方面，近年許多新興市場國家亦致力推動 ESG，例如：印度總統莫迪除任期持續推動基礎建設外，施政項目多朝永續經營發展，近年來已陸續發布永續發展相關政策；印尼為了發展再生能源，政府提出進口關稅減免、電力收購等方案。透過政府的推動不僅能夠支持 ESG 概念的公司，更能帶動整體 ESG 的發展。

整體而言，余政民認為，市場正從疫情的重挫中緩步恢復，卻逢美國總統大選以及英國將可能無協議脫歐等不確定因素，市場風險的升溫促使投資人尋求更高品質的資產以抵擋下行風險，擁有 ESG 概念的債券成為投資人資金的最佳避風港！

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基金警語

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原則上，投資組合中個別債券到期年限以不超過基金實際存續年限為主；此外，存續期間將隨著債券的存續年限縮短而逐年降低，並在三年期滿時接近於零。本基金可能持有部分到期日超過或未及基金到期日之單一債券，故投資人可能承擔債券再投資風險或價格風險。投資人應特別留意，經理公司得於募集期間視本基金達首次最低淨發行總面額之情形而決定是否再繼續受理投資人申購。基金成立日後第八個營業日起即不再接受受益權單位之申購，本基金成立日起即開放每日買回，但基金未到期前買回，將收取提前買回費用 2% 並歸入基金資產，以維護既有投資人利益。本基金不建議投資人從事短線交易並鼓勵投資人持有至基金到期。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金配息前未先扣除應負擔之費用， 配息組成項目揭露於公司網站 (www.usitc.com.tw)。本基金包含新臺幣計價級別、美元計價級別及人民幣計價級別，如投資人以非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金者，需自行承擔匯率變動之風險，此外，因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異，投資人進行換匯時需承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。基金交易係以長期投資為目的，基金買賣係以自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額，不宜期待於短期內獲取高收益。任何基金單位之價格及其收益均可能漲或跌，故不一定能取回全部之投資金額。本基金人民幣計價受益權單位之人民幣匯率主要係採用離岸人民幣匯率(即中國離岸人民幣市場的匯率，CNH)。人民幣目前受大陸地區對人民幣匯率管制、境內及離岸市場人民幣供給量及市場需求等因素，將會造成大陸境內人民幣結匯報價與離岸人民幣結匯報價產生價差(折價或溢價) 或匯率價格波動，故人民幣計價受益權單位將受人民幣匯率波動之影響。同時，人民幣相較於其他貨幣仍受政府高度控管，中國政府可能因政策性動作或管控金融市場而引導人民幣升貶值，造成人民幣匯率波動，投資人於投資人民幣計價受益權單位時應考量匯率波動風險。本基金因計價幣別不同，投資人申購之受益權單位數為該申購幣別金額除以面額計算，於召開受益人會議時，各計價幣別受益權單位每受益權單位有一表決權，不因投資人取得各級別每受益權單位之成本不同而異。

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